Aantal meldingen van discriminatie in Utrecht in een jaar tijd flink toegenomen

Het aantal discriminatiemeldingen dat in de provincie Utrecht is gedaan bij het landelijke meldpunt discriminatie, is in een jaar tijd flink toegenomen. Dat meldt de organisatie. In de gemeente Utrecht gaat het in 2024 om 686 meldingen. In 2023 waren dat er 299.

De gemeente Utrecht heeft van heel de provincie het grootste aantal registraties genoteerd. Het gaat dan niet alleen om meldingen bij discriminatie.nl (686 meldingen), maar ook om meldingen bij andere antidiscriminatievoorzieningen (575 meldingen), bij de politie (337 meldingen) en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (5 meldingen).

De meeste meldingen van discriminatie zijn gedaan op basis van herkomst en huidskleur. “Ook het aantal meldingen van moslimdiscriminatie en op basis van seksuele gerichtheid is aanzienlijk toegenomen”, schrijft het meldpunt.

Verschillende plekken

In de gemeente Utrecht zijn het aantal meldingen over discriminatie met name toegenomen op de arbeidsmarkt en tijdens sport en recreatie, is op te maken uit cijfers van discriminatie.nl. Op het sportveld gaat het in 2024 om bijna vier keer zoveel meldingen dan in 2023. Van discriminatie op de werkvloer zijn er in een jaar tijd meer dan dubbel zoveel meldingen gedaan.

Veel van de meldingen worden alleen geregistreerd. Slechts in enkele gevallen worden er verdere stappen ondernomen, zoals bemiddeling of het bijstaan in procedures.

Meer naamsbekendheid

In totaal zijn er in de provincie Utrecht 461 meldingen gedaan bij het meldpunt discriminatie. Daarmee is een stijging te zien van 134 procent ten opzichte van het jaar ervoor, zegt het meldpunt.

Dat er in een jaar tijd flink meer meldingen zijn gedaan, komt volgens het meldpunt doordat ze meer naamsbekendheid hebben gekregen. “Een aantal spraakmakende gebeurtenissen heeft bijgedragen aan de groei. Uitspraken in de media, zoals die van politicus Mona Keijzer en televisiepersoonlijkheid Johan Derksen, zorgden voor tientallen meldingen vanuit de provincie.”