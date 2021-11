Aantal miljonairs in Utrecht neemt toe: 2,8 procent van bevolking heeft 1 miljoen euro of meer

Het aantal particulieren dat in Utrecht woont en meer dan 1 miljoen euro aan vermogen bezit, blijft toenemen. Zo mocht op 1 januari vorig jaar 2,8 procent van de huishoudens in de stad zich miljonair noemen. De voorgaande jaren schommelde dat cijfer tussen de 1,5 en 2,4 procent.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Nederland het aantal miljonairs voor het zesde jaar op rij is toegenomen. Op 1 januari 2020 had 3,5 procent van de huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Utrecht ligt dus onder het landelijk gemiddelde.

Ten opzichte van de andere grote steden wonen er in Amsterdam (4,4 procent) en Den Haag (3,3 procent) relatief gezien meer miljonairs dan in Utrecht. In Rotterdam wonen er met 1,8 procent relatief juist minder miljonairs.

Van 2006 tot en met 2016 schommelde het aantal miljonairs in Utrecht rond de 0,5 en 1,4 procent. Van 2017 tot en met 2019 steeg het aantal naar 1,5 tot 2,4 procent van de inwoners. Begin vorig jaar is het aantal Utrechters met 1 miljoen euro of meer dus gestegen naar 2,8 procent.

Bloemendaal

De meeste miljonairs wonen in de provincie Noord-Holland (4,6 procent) en dan met name in Bloemendaal (26,9 procent) en Laren (24,2 procent). Noord-Holland wordt gevolgd door de provincie Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant. De minste miljonairs wonen in Groningen, Flevoland en Limburg. In die provincies heeft iets meer dan 2 procent van de huishoudens een miljoen euro vermogen.

Bij het berekenen van de cijfers heeft het CBS de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld niet meegerekend.