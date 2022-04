Aantal Oekraïense vluchtelingen in Utrecht lijkt minder hard te groeien

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat zich in de Jaarbeurs meldt en dat vervolgens in Utrecht wordt ondergebracht nam afgelopen week minder hard toe dan voorgaande keren. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente heeft gedeeld.

Momenteel hebben 1.665 vluchtelingen zich in de Jaarbeurs laten registreren. Vorige week lag dat aantal nog op 1.429, een week daarvoor op 970 en weer een week eerder op 595.

Ook het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Utrecht een opvangplek vindt groeide afgelopen week minder hard. Volgens de gemeente verblijven er momenteel 696 mensen in de stad die via de Jaarbeurs zijn binnengekomen. Vorige week waren dat er nog 642, een week daarvoor 490 en weer een week eerder waren het 325 mensen.

Opvangplekken

Daarnaast meldt de gemeente dat er net zoals vorige week in de stad geen opvangplekken beschikbaar zijn bij hotels of op gemeentelijke locaties. Er zijn nog wel ongeveer 90 plekken vrij bij gastgezinnen. Dit aantal ligt gelijk aan vorige week.

In Utrecht is afgelopen week een nieuwe opvanglocatie geopend. Aan de Willem Dreeslaan 55 kunnen maximaal dertig mensen verblijven. Daarnaast wordt tot slot begin mei aan de Kanaalstraat 173 een plek geopend, waar straks maximaal veertig mensen kunnen verblijven.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.