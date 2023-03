Aantal overlastmeldingen in Utrecht afgelopen jaar aanzienlijk hoger dan voor coronaperiode; ook forse toename van parkeeroverlast

Het aantal overlastmeldingen in de gemeente Utrecht was afgelopen jaar aanzienlijk hoger dan voor de coronaperiode. Ook was er vorig jaar een forse toename te zien van parkeeroverlast. Dat blijkt uit het handhavingsverslag 2022.

Al jaren stijgt het aantal overlastmeldingen in de gemeente Utrecht. Bewoners deden in 2022 bijna 25.000 meldingen over de openbare ruimte en ruim 4.500 meldingen over de bebouwde omgeving. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan voor de coronaperiode: in 2019 ontving de gemeente 15.600 meldingen over de openbare ruimte en ongeveer 3.000 meldingen over de bebouwde omgeving. “We zien hiermee de effecten van een groeiende stad, waar we dicht op elkaar leven en waar het bruist”, aldus de gemeente in een raadsbrief over de reden waarom het aantal overlastmeldingen de afgelopen jaren is gestegen.

Forse toename parkeeroverlast

Ook was er in 2022 een forse toename te zien van vijftien procent in meldingen rondom parkeeroverlast. Meer dan 10.000 meldingen ontving de gemeente Utrecht van parkeeroverlast van zowel fietsen als auto’s.

Meldingen agressie en geweld tegen handhaving licht gestegen

Daarnaast is het aantal meldingen van agressie en geweld tegen handhavers en inspecteurs in 2022 licht gestegen. Afgelopen jaar hadden zij 75 keer te maken met bedreiging, (non)verbale of fysieke agressie. In 2021 ontving de gemeente 69 meldingen van agressie en geweld tegen handhavers en inspecteurs.

Sinds vorig jaar is de bodycam toegevoegd aan de uitrusting van handhavers. Daarvan heeft 95 procent van de handhavers vrijwillig ervoor gekozen om de boydcam te dragen. In totaal is de camera 28 keer gebruikt bij onveilige situaties en in slechts één geval zijn de beelden overgedragen aan de politie.

Minder boetes voor afvaloverlast

Verder is het aantal meldingen rondom verkeerd aangeboden afval en achtergelaten kliko’s grofweg gelijk gebleven ten opzichte van 2021, ongeveer 9.000 meldingen. Wel constateert de gemeente dat ze steeds minder vaak bewijslast aantreffen in bijplaatsingen bij (ondergrondse) containers. Daardoor werden er minder boetes uitgedeeld in 2022 voor afvaloverlast.

Uitvoeringscapaciteit handhaving onder druk

Afgelopen jaar merkte de gemeente – naast een groeiend aantal meldingen – de gevolgen van een personeelstekort op. Bijvoorbeeld binnen het domein milieu en de handhaving van de openbare ruimte. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het lastig is om geschikt personeel aan te nemen, vooral bij specialistische functies. De capaciteit van de handhaving in de gemeente Utrecht staat dan ook onder druk.