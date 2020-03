Aantal Utrechtse coronapatiënten verdubbeld

Het aantal mensen met het coronavirus in Utrecht is verdubbeld. In totaal heeft de stad nu 6 patiënten waarbij het virus is geconstateerd. Dat meldt het RIVM.

Donderdagochtend is in ieder geval in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht bij een patiënt het coronavirus vastgesteld. De patiënt heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en wordt thuis begeleid door de GGD.

Woensdagavond stond het aantal besmettingen in Utrecht nog op drie. Twee daarvan zitten in thuisisolatie en de derde ligt in het Diakonessenhuis.

Het ziekenhuis melde eerder dat twee patiënten mogelijk het coronavirus hebben. Of die twee ook daadwerkelijk besmet zijn is nog niet bekend. Het Diakonessenhuis heeft daar nog geen uitspraak over gedaan.

Nederland

In Nederland is het aantal patiënten met het virus ten opzichte van donderdagochtend meer dan verdubbeld. De teller staat nu op 82 terwijl hij vanochtend nog op 38 besmettingen stond.

Het Diakonessenhuis heeft contactonderzoek ingesteld naar de besmette patiënt. Er wordt gekeken met wie de persoon allemaal in contact is geweest om verdere uitspreiding te voorkomen.