Aantal Utrechtse coronapatiënten weer opgelopen; teller staat nu op acht

Het aantal coronapatiënten in Utrecht is weer opgelopen. Inmiddels zijn er acht mensen in de stad besmet met het virus.

Donderdag stond de teller nog op zes. Mogelijk zijn de twee nieuwe besmettingen ontdekt in het Diakonessenhuis. Het ziekenhuis meldde vandaag namelijk dat twee patiënten bevestigd hebben gekregen dat ze met het coronavirus besmet zijn.

Er lag al één persoon met het virus in het Diakonessenhuis. Het ziekenhuis meldt dat de drie patiënten in ‘strikte’ isolatie worden verpleegd. Eén persoon ligt op de Intensive Care.

Handen schudden

Om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft een aantal Utrechtse organisaties verschillende maatregelen genomen. Zo raadt de Universiteit Utrecht aan om tijdens bijeenkomsten geen handen meer te schudden en ook wordt zieke studenten aangeraden om thuis te blijven. Alle colleges blijven tot nu toe doorgaan.

Naast de universiteit zijn er meerdere organisaties die afraden om handen te schudden. Zo raadt het CBR en ook het St. Antonius Ziekenhuis af om fysiek contact te maken. De Hogeschool Utrecht zegt dat handen schudden geen probleem is, zij zeggen de adviezen van het RIVM op te volgen.

Deze week werd in TivoliVredenburg een concert afgezegd vanwege het coronavirus. De band die zou optreden besloot zelf om het concert af te gelasten. Ook het openingsfeest van Roberto Gelato gaat niet door vanwege het virus.

Thuisisolatie

Donderdag werd al bekend dat bij een persoon in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht het virus werd vastgesteld. Deze patiënt heeft gisteren het ziekenhuis kunnen verlaten en wordt thuis begeleid door de GGD. Twee andere besmette personen zitten ook in thuisisolatie.

In Nederland zijn er nu in totaal 128 mensen besmet met het coronavirus. Eén patiënt, een 86-jarige man, is in een Rotterdams ziekenhuis overleden aan het virus.