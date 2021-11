Aantal Utrechtse PvdA-leden wil geen hoofddoek of keppel voor handhavers en toezichthouders

Een aantal leden van de Utrechtse PvdA is kritisch over de steun van de partij voor het toelaten van godsdienstige uitingen bij handhavers en toezichthouders. Zij dienen daarom tijdens de algemene ledenvergadering een motie in, waarmee raadsleden worden opgeroepen een ander standpunt in te nemen. “Het past niet bij de PvdA, hiermee wordt de scheiding tussen kerk en staat verkwanseld.”

Eerder deze maand werd bekend dat, als het aan de gemeenteraad ligt, handhavers en toezichthouders tijdens het werk een hoofddoek, keppel of andere godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting mogen dragen. Een meerderheid van de raad steunde een motie om dit mogelijk te maken.

Maurits Groenenberg dient de motie namens een aantal kritische PvdA-leden in. Hij meent dat wanneer er een enquête onder de bevolking zou worden gehouden een meerderheid tegen het toelaten van godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting bij handhavers en toezichthouders zou zijn. “Het blijft een vreemd fenomeen dat de politiek niet echt het volk vertegenwoordigt.”

Om dit aan te kaarten dient hij woensdag de motie in. Daarin is te lezen dat de PvdA een seculiere partij is die is gegrondvest op de ideeën uit de Franse Revolutie en de Duitse filosofie, en dat de scheiding tussen kerk en staat een verworvenheid is die is ontstaan na een eeuwenlange strijd.

Vereiste

Verder is in de motie te lezen dat boa’s, politieambtenaren, advocaten, rechters en officieren van justitie personen zijn die de democratische rechtstaat vertegenwoordigen en dat het uitdragen van neutraliteit voor deze personen een vereiste is.

Met de motie roept een aantal leden de vertegenwoordigers – dus onder andere de politici in de gemeenteraad – op dit standpunt over te nemen. Of het enige invloed heeft op het toekomstige uniform van de Utrechtse handhavers is te bezien, daar is namelijk al over gestemd.