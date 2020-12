‘Aantal verkeersongevallen in Utrecht daalt voor derde jaar op rij’

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen in de stad Utrecht is voor het derde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit een analyse die RTL Nieuws maakte op basis van cijfers van de politie en Rijkswaterstaat.

De politie registreerde vorig jaar zeven dodelijke ongevallen en 269 ongelukken waarbij een gewonde viel. Dat is respectievelijk 2 en 57 minder dan in 2018. Bij de andere 2.871 ongelukken in 2019 was er alleen blikschade. Volgens RTL Nieuws waren 1.512 van de in totaal 3.805 ongelukken in 2019 op kruispunten en rotondes.

Op de kruising van de Admiraal Helfrichlaan en de Beneluxlaan ging het het vaakst mis. Tussen 2017 en 2019 gebeurden daar twaalf ongelukken. De buurt waar de meeste ongevallen gebeurden is Kanaleneiland-Noord (150 keer), gevolgd door Bedrijventerrein Lage Weide (116 keer).

Ongevalsrisico

RTL Nieuws ontwikkelde daarnaast een methode om het ongevalsrisico per buurt te berekenen. De cijfers van het aantal ernstige ongelukken zijn daarvoor naast de cijfers van TomTom gelegd, om een indruk te krijgen van de hoeveelheid verkeer per kilometer weg in een buurt.

Het ongevalsrisico is uitgedrukt in sterren. Als het ongevalsrisico van een buurt de afgelopen drie jaar vijf keer hoger is dan het gemiddelde, krijgt de buurt één ster. Een gemiddelde score wordt uitgedrukt met drie sterren en als er geen ernstige ongelukken in een buurt zijn geregistreerd, krijgt de buurt vijf sterren.

Van de 111 Utrechtse buurten scoren de meeste drie sterren (43). Slechts één buurt krijgt vijf sterren: de Springweg en omgeving Geertebuurt. Zeventien buurten scoren één ster, 33 krijgen twee sterren en dertien buurten hebben vier sterren gekregen.