Aantal vrouwelijke topambtenaren bij gemeente Utrecht bovengemiddeld

Het aantal vrouwen met een functie als topambtenaar bij de gemeente Utrecht is groter dan het aantal mannen. 56 procent van de ambtelijke topfuncties bij de gemeente wordt vervuld door een vrouw, blijkt uit onderzoek van BNR.

Utrecht gaat aan kop van de vier grootste steden van Nederland. Hier is het percentage vrouwelijke topambtenaren het grootst. Alleen de gemeenten Ede (75 procent), Zaanstad (67 procent) en Haarlem (61 procent) gaan Utrecht voor.

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben beide 50 procent vrouwelijke topambtenaren in dienst. Den Haag komt daar achteraan met 38 procent. Bij de 25 grootste gemeenten van Nederland zijn nu bijna net zo veel vrouwen als mannen met een functie aan de top. Landelijk is 44 procent van het aantal topambtenaren vrouw.

Vrouwenquotum

Volgens BNR geven de gemeenten hiermee een voorbeeld aan het Nederlandse bedrijfsleven. Dat moet sinds 1 januari 2022 volgens de wet voldoen aan een minimaal vrouwenquotum van 33 procent.

Van de 25 grootste gemeenten van Nederland eindigden Almere (27 procent), Dordrecht (20 procent) en Den Bosch (17 procent) onderaan op de lijst. Ook Eindhoven, de vijfde grootste stad van Nederland eindigde met 30 procent onder het quotum dat voor beursgenoteerde bedrijven geldt.

Van Zanen

Mariëtte Turkenburg voorzitter van Talent naar de Top, een stichting die organisaties helpt om meer vrouwen in de top te krijgen, denkt dat oud-burgemeester Jan van Zanen een belangrijke rol had in het aanstellen van vrouwelijke topambtenaren in Utrecht. Hij is aangesloten bij de stichting en zou een vaste gast zijn bij de bijeenkomsten.