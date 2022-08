Aantal woningen met rioolwarmte in Utrechtse wijk Overvecht fors lager dan Eneco beweerde

De Warmtepomp rioolwaterzuivering Overvecht kan op piekmomenten slechts 1676 woningen in de wijk Overvecht van warmte voorzien. Dat is een fractie van het aantal woningen dat Eneco online beweerde te kunnen verwarmen met het rioolwater: 10.000 of zelfs 20.000. Ook is er geen sprake van gasloze stadswarmte. Dat stelde de Reclame Code Commissie (RCC) eerder dit jaar.

‘20.000 huizen verwarmd met rioolwater’, kopt ook DUIC in mei 2021, op basis van de beweringen van energieleverancier Eneco. Dat klopt niet, volgens de berekeningen van Stichting Klimaat030. De organisatie maakt er een melding van bij de Stichting Reclame Code, waarna de RCC zich over de beweringen buigt.

Piekvraag

De commissie stelt vast dat de berekeningen op de website van Eneco niet kloppen. Leidingverlies is niet meegeteld en ook is de warmtebehoefte per woning te laag ingeschat. Daarbij lijkt dat er geen rekening is gehouden met de piekvraag. “Omdat de woningen te allen tijde van warmte moeten worden voorzien, is de piekvraag maatgevend voor het aantal woningen dat van warmte kan worden voorzien”, stelt het RCC.

De warmtepomp kan op piekmomenten maximaal 1676 woningen van warmte voorzien. Uit een infographic op de webpagina van Eneco blijkt bovendien dat de warmte uit de warmtepomp nog in de hulpwarmtecentrale met gas naverwarmd gaat worden tot een hogere temperatuur. Het gaat dus niet om gasloze stadswarmte.

Milieuclaims

Eneco kan niet aantonen dat de eerder genoemde beweringen kloppen en daar is de Stichting Reclame Code het niet mee eens. “Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder.”

De RCC beveelt Eneco aan om niet meer te beweren dat er 10.000 of 20.000 woningen kunnen worden verwarmd met rioolwater. Ook mag het niet meer beweren dat het om gasloze warmte gaat. De teksten op de website van Eneco zijn inmiddels aangepast.

De uitspraak van de Reclame Code Commissie is hier te lezen.