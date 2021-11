Aanvullende verkeersmaatregelen voor Oudwijkerdwarsstraat na ontevredenheid bewoners

De gemeente Utrecht heeft een aantal nieuwe verkeersmaatregelen gepresenteerd voor de Oudwijkerdwarsstraat. Bewoners lieten eerder weten ontevreden te zijn over de verkeersveiligheid in de straat.

In november worden de nieuwe maatregelen in de Oudwijkerdwarsstraat aangebracht. Er komt een zebrapad ter hoogte van de Beukstraat. Aan het begin van de straat komen twee borden die het verkeer wijzen op de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Visueel

Ook krijgt de Oudwijkerdwarsstraat een aantal visuele aanduidingen om het verkeer veiliger te maken. Wegversmallingen en stippen op de weg moeten ervoor zorgen dat er minder hard wordt gereden.

In de bocht bij de Burgemeester Reigerstraat komt een duurzame print op het asfalt, gelijk aan de print op de middenstrook van de Nachtegaalstraat. Die maakt de bocht scherper voor automobilisten.

Verder komen er op verschillende plekken in de straat fietsnietjes te staan. Op de hoek van de Oudwijkerdwarsstraat en de Homeruslaan komt meer groen, op verzoek van de bewoners.

Minder veilig

Februari vorig jaar begonnen de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat. Volgens de gemeente zijn de buurtbewoners betrokken bij het maken van de herinrichtingsplannen. Toen werd ook al door omwonenden aangegeven dat er vooral zorgen waren over de verkeersveiligheid.

De gemeente heeft daarom onderzoek naar de veiligheid laten doen door een extern bureau. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat de oude inrichting van de straat beter werkte voor het verminderen van de snelheid in de straat. De gemeente geeft toe dat de zorgen over de verkeersveiligheid terecht waren.

Trillingen

Verder heeft de gemeente ook onderzoek gedaan naar de intensiteit van het verkeer en de trillingen die het veroorzaakt. Uit dat onderzoek blijkt dat de intensiteit van het verkeer in de Oudwijkerdwarsstraat nog wel meevalt, in vergelijking met andere straten in de buurt. Ook de trillingen die het verkeer veroorzaakt, liggen lager dan de streefwaarden.

In november gaan de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat van start. Naar verwachting zijn de nieuwe verkeersmaatregelen tegen het einde van november allemaal aangebracht.