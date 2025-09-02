‘Aanwezigheid tv-ploeg Bureau Utrecht bij politie goed voor begrip over dit werk’

Dat er een filmploeg van RTL meeloopt met Utrechtse politieagenten voor het programma Bureau Utrecht, kan zowel positief als negatief uitpakken tijdens confrontaties. Dat zegt het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een antwoord op raadsvragen. Maar, redeneert het college: “Het in beeld brengen van hun werk bevordert begrip en draagvlak in de samenleving voor dit werk.”

De afgelopen maanden heeft een cameraploeg van RTL zes verschillende koppels van de politie Utrecht gevolgd. Dat deden ze voor het programma Bureau Utrecht, waarbij een inkijkje wordt gegeven bij de werkzaamheden van politieagenten. Een hit op tv, maar ook voor de politie erg belangrijk, meent het college.

Belang van de serie

Dat die cameraploeg meeloopt met mogelijk soms heftige confrontaties, kan volgens het college ‘zowel positief als negatief uitpakken’. “Een cameraploeg kan een positief effect hebben, bijvoorbeeld op mensen die zich anders agressief zouden gedragen tegenover handhavers. De aanwezigheid van een cameraploeg kan ook negatieve reacties oproepen, bijvoorbeeld als iemand verward en wantrouwend is.”

De gemeente zegt dat de privacy en veiligheid van zowel burgers als ‘professionele hulpverleners’ voorop staat, maar dat Bureau Utrecht ook kan helpen bij meer begrip creëren. “Als college vinden we het ook van belang om te laten zien hoe belangrijk, mooi

en complex het werk van politiemensen en handhavers is. Het in beeld brengen hiervan bevordert begrip en draagvlak in de samenleving voor dit werk.”

Privacy

Volgens het college wordt er bij iedere zaak een inschatting gemaakt of het wel of niet verantwoord is om te filmen. “De veiligheid van burgers en professionals staat hierbij voorop.”

Ook de privacy van mensen die betrokken zijn bij de politie, of die benaderd worden door de politie in het RTL-programma, wordt zo goed als mogelijk beschermd. “Betrokkenen komen zonder toestemming niet herkenbaar in beeld. Zowel tijdens het filmen als voor het uitzenden van de aflevering kunnen er zwaarwegende argumenten zijn om te stoppen met filmen en/of beelden niet uit te zenden.” Een 100 procent garantie is er daarentegen niet. “We kunnen nooit volledig garanderen dat de privacy van een specifiek persoon of andere betrokkenen

gewaarborgd is.”

Voordat de beelden uitgezonden worden, moet er eerst toestemming worden gegeven door de politie en het Openbaar Ministerie. Deze week wordt bekendgemaakt wat de startdatum is van Bureau Utrecht.