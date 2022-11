‘Aanzienlijke’ vertraging rond Utrecht na ongeval in Leidsche Rijntunnel

Er is ‘aanzienlijke’ vertraging op de A2 en andere snelwegen rond Utrecht vanwege een ongeval in de Leidsche Rijntunnel. Inmiddels is de linkerrijstrook vrij, maar dat neemt niet weg dat automobilisten moeten rekenen op vertraging.

Het ongeval gebeurde rond 16.20 uur in de Leidsche Rijntunnel op de parallelbaan richting Amsterdam. Rijkswaterstaat adviseerde eerder om gebruik te maken van de hoofdrijbaan en vervolgens te keren bij Breukelen.

Dat is nu niet meer nodig. Ondanks dat Rijkswaterstaat nog druk bezig is met de afhandeling van het ongeval is de linkerrijbaan weer vrij. “Toch blijft de vertraging op de A2 en op andere wegen rond Utrecht aanzienlijk”, aldus Rijkswaterstaat.

Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.