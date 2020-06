Aardappelberg in Utrecht: ‘Sommige mensen hebben dit nodig’

Honderden Utrechters stonden zaterdagmiddag in de rij om zo veel mogelijk aardappels mee te kunnen nemen. Aan de Europalaan was aan het begin van de middag een berg van zo’n 10.000 kilo neergelegd. Het is maar een klein deel van het overschot aan aardappels dat er op dit moment in Nederland is.

De weggevallen vraag naar friet vanuit de horeca, festivals en export is een grote zorg voor veel boeren. Ze kunnen de aardappels niet kwijt, of de aardappels worden voor veel lagere waarde benut voor biogas of veevoer.

De boer krijgt hierdoor een oneerlijke prijs en het resulteert in honderdduizenden kilo’s voedselverspilling. Daarom werden er zaterdag honderdduizenden kilo’s aardappels verspreid in Nederland, waaronder in Utrecht.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Winkelwagens

Mensen moesten 4,50 euro betalen en konden vervolgens zoveel aardappels meenemen als ze konden tillen. Sommigen vulden slechts één boodschappentas. Anderen kwamen met groter geschut en gooiden meerdere tassen en winkelwagens vol met aardappels.

“Sommige mensen hebben weinig inkomen en voor hun is dit echt nodig”, zei een van de mensen die gebruik maakte van het initiatief. “Gelukkig zijn aardappels lang houdbaar en kun je er verschillende gerechten mee maken.”

Een ander viel het op dat er een gevarieerd publiek op de actie afkwam. “Er staan veel verschillende mensen in de rij. Je ziet verschillende culturen en ook verschillen in leeftijd. Leuk om te zien dat dit mensen kan samenbrengen.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Ver weg

Amber Striekwold, voorzitter van SFYN Utrecht en initiatiefnemer aardappelberg Utrecht zei eerder over de actie: “Vanuit een stad als Utrecht lijken dit soort problemen soms ver weg, omdat je er in het dagelijks leven niet door geraakt wordt. Maar ook in de stad ben je onderdeel van het voedselsysteem. Met de aardappelberg maken we dit zichtbaar.”