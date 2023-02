Abdulrahim (52) uit Utrecht sinds vrijdag vermist

De 52-jarige Abdulrahim Mohammed Taha Mohammed uit Utrecht is sinds vrijdagochtend vermist. De politie zegt zich ernstige zorgen te maken over zijn gezondheid.

Abdulrahim is vermist sinds vrijdag 3 februari rond 11.00 uur. Hij is het laatst gezien aan de Herderlaan in de Utrechtse buurt Halve Maan.

De man is volgens de politie te herkennen aan zijn ronde lichte bril, snor, nette kleding, zwarte jas en mager postuur. Abdulrahim is 160 centimeter lang.

Mensen met meer informatie over de vermissing worden verzocht contact op te nemen met de politie. Bekijk hier meer informatie over Abdulrahim.