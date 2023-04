Accu van tekstkar die waarschuwt voor dieven gestolen in Utrecht; ‘Het moet niet gekker worden’

Bij de ingang van de parkeerplaats van Sportvereniging VSC aan de Koningsweg in Utrecht staat een tekstkar die automobilisten waarschuwt voor inbrekers. Nu blijkt dat deze tekstkar zelf het doelwit is geworden van dieven.

Door de gemeente Utrecht is een tekstkar geplaatst op de parkeerplaats aan de Koningsweg in Utrecht. Het bord moet parkeerders waarschuwen voor auto-inbraken. Alleen dat kan nu niet meer. Tot verbazing van de wijkagenten van Utrecht Oost is de tekstkar namelijk opengebroken en de accu meegenomen.

Onlangs is de tekstkar opengebroken en is de accu eruit weggenomen. “Het moet toch niet gekker worden”, aldus de wijkagenten. De politie tast nog in het duister hoe dit voorval heeft kunnen gebeuren. “Tips zijn van harte welkom.”