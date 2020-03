Acht sekswerkers Europalaan werken aan alternatief toekomstplan met gemeente Utrecht

Acht sekswerkers die tippelen aan de Europalaan worden momenteel door de gemeente Utrecht begeleid bij het maken van andere toekomstplannen. De ChristenUnie vindt dit weinig, zeker omdat de tippelzone in de zomer van 2021 moet sluiten.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat sekswerkers met een vergunning de mogelijkheid krijgen om begeleid te worden naar een leven waar werken op De Baan niet meer nodig is. Momenteel zijn er vijftig sekswerkers die een vergunning hebben om te tippelen op de Europalaan en acht daarvan werken aan een toekomstplan buiten de prostitutie.

“Wij hadden gehoopt dat we op dit moment een groter aantal hadden kunnen noemen”, zegt wethouder Eelco Eerenberg tijdens het wekelijkse vragenuurtje. “Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het echt een complexe doelgroep is, waarbij het contact leggen en het vertrouwen winnen een moeizaam proces is.” De wethouder zegt dat de gemeente nu met 29 sekswerkers contact heeft en hij verwacht dan ook dat het aantal dat werkt aan een toekomstplan toeneemt.

Urgentie

Om dat aantal omhoog te schroeven gaat de gemeente de urgentie van een toekomstplan extra benadrukken. Dit wordt onder andere gedaan door zogenoemde themabijeenkomsten, maar ook via individuele contacten.

De ChristenUnie stelde voor om in Utrecht een plek te openen waar sekswerkers terecht kunnen die een andere toekomst voor ogen hebben. De prostituees kunnen er wonen en worden tegelijkertijd begeleid. Hierbij werd het Overweeghuis in Groningen als voorbeeld genoemd. De wethouder noemde dit een goede suggestie en zei ook dat er al oriënterende gesprekken over dit onderwerp waren geweest.

Van de sekswerkers komen 21 personen uit Utrecht of uit de regio. Het merendeel van de overige 29 personen woont in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. “Van de groep buiten de Utrechtse regio geeft de meerderheid aan de sluiting van De Baan niet als een probleem te zien. Zij denken na over de toekomst en hebben alternatieve mogelijkheden”, aldus de gemeente.

De tippelzone aan de Europalaan wordt op 1 juli 2021 gesloten moeten zijn.