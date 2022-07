Acht Utrechtse scholen houden zich niet aan wet over vrijwillige ouderbijdrage

Acht scholen in Utrecht blijken zich niet te houden aan de regels die gelden voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dat bleek donderdag tijdens het vragenuur van de gemeenteraad. Wethouder Eelco Eerenberg liet weten dat de scholen daarop zijn aangesproken en beterschap hebben beloofd.

De regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage zijn vorig jaar aangescherpt. Het niet betalen van de ouderbijdrage mag er niet meer toe leiden dat een kind bijvoorbeeld niet mee mag op schoolreis. Ook mag de vrijwillige ouderbijdrage niet gebruikt worden voor het financieren van lesmaterialen en moeten scholen duidelijk communiceren dat de bijdrage vrijwillig is.

Negen Utrechtse raadspartijen kregen signalen dat verschillende scholen in Utrecht zich niet aan de aangescherpte wet houden. Ze kregen van ouders namelijk signalen dat dat niet het geval was.

Een van de scholen – de SvPO – zou ouders een brief hebben gestuurd met het dringende verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor een bepaalde datum te voldoen en ook op andere scholen bleken ouders een soortgelijk verzoek te hebben gekregen. Verder zou de ouderbijdrage nog vaak gebruikt worden voor het aanschaffen van lesmateriaal en bijvoorbeeld extra lessen Engels.

Aangesproken

Wethouder Eelco Eerenberg gaf tijdens het vragenuur aan dat de signalen ‘helaas’ bij hem bekend zijn. De acht scholen die niet duidelijk naar de ouders communiceren, zijn volgens Eerenberg aangesproken en hebben beterschap beloofd. “We gaan controleren of dat in de schoolgidsen van volgend jaar beter, conform de wet, verwerkt is en of scholen zich houden aan, niet alleen de wet, maar ook wat wij hier met z’n allen willen.” Eerenberg wil ook nog in gesprek met scholen over waar de ouderbijdrage precies voor gebruikt mag worden.

De wethouder wil afwachten tot na de zomer en dan beoordelen of de scholen de beloofde verbeteringen hebben doorgevoerd. “Waar scholen volharden ben ik bereid zelf melding te doen bij de inspectie”, aldus Eerenberg. De onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de regels en heeft ook de bevoegdheid om in te grijpen.