Achter de schermen bij De Ontspanning: ‘Veel groepen worden nog niet goed bediend in Utrecht’

Het gebouw aan de Vlampijpstraat 74 is er een waar mensen al tientallen jaren hun vrije uurtjes spenderen. In 1939 werd dit gebouwd als ‘ontspanningsgebouw’ voor de arbeiders van Werkspoor, een plek om samen met familie en vrienden bij te komen van het harde werken. De schoorsteen is vrij recentelijk nog in ere hersteld. En dat is wat Nick Nartey en zijn compagnon Rico Hetem ook met de rest van het pand willen gaan doen. Sinds dit jaar hebben ze de sleutel in handen van de toekomstige creatieve broedplaats.

“Ik ben blij dat het is rondgekomen”, zucht Nartey opgelucht. “Er waren een hoop gegadigden voor de locatie.” Hij was naar eigen zeggen al jaren op zoek naar een plek zoals deze. Hij reed alsmaar rond door de stad om locaties te spotten en had de Vlampijpstraat 74 al een tijdje in de smiezen. Nu is alles rond en heeft hij de sleutels. Ze zijn nu al druk aan het verbouwen. Het moet een plek voor de stad worden.

“Een creatieve broedplaats, poppodium en club, die wil ik hier samen laten komen tot een cultureel centrum.” Waarom deze vormen? “Ja, goede vraag. Ik ben al best wel lang bezig met kijken naar wat er eigenlijk mist in Utrecht, en met name naar welke gróepen wat missen. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Ik kwam erachter dat er in Utrecht veel groepen zijn die nog niet goed bediend worden en die zich helaas niet kunnen laten horen. Die trekken vervolgens de stad uit. Heel zonde, want het gaat om creatieve mensen met veel talent die dan naar Amsterdam of Rotterdam gaan om iets leuks op te zetten. Het is zo jammer; we hebben zoveel opleidingen en we kunnen hier niemand houden?! Mijn doel is dan ook om voor deze mensen een plek te vinden, om ze een thuis te geven.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Broedplaats

Even spelen we de advocaat van de duivel: Utrecht is al best rijk aan poppodia, met een zeer prominente instelling in het midden van de stad. Kan daar nou nog een podium bij? Nartey vindt van wel. “Het moet een broedplaats worden om verschillende typen te stimuleren om samen te komen, die anders niet samenkomen. Het poppodium ‘de Ontspanning’ moet een aanvulling zijn voor wat er al is in Utrecht, maar het moet ook een verlengstuk zijn voor groepen die niet bij andere Utrechtse podia terecht kunnen. Tot ver in de kleinste niches. Het kan dan gaan om een residency of een voorman, iemand die volgers aanspreekt en aanvoelt wat ze zoeken.”

Er moet ook een club komen, vindt de ondernemer, want die mist Utrecht nog. “Donderdag tot en met zondag moet er aan de Vlampijpstraat dan ook een echte nachtclub komen, ‘Club Scala’. Iets anders dan een traditionele discotheek. Ik wil meer inspelen op wat er tegenwoordig populair is. In de programmering wil ik zowel Utrechtse artiesten als internationale namen meenemen.”

Jaren

Zoals gezegd had Nartey het ontspanningsgebouw aan de Vlampijpstraat al een tijd lang op het oog. “De locatie ken ik al negen jaar. Ik heb al jaren naar deze locatie zitten loeren in de hoop dat ik ‘m te pakken kon krijgen en dat is nu gelukt. Het gebouw heeft een heel mooie geschiedenis en die wil ik in ere herstellen. Het is jarenlang een Turkse ontmoetingsplek geweest, maar we gaan de huidige stijl en kleuren laten vallen. Ik wil het mooi en duurzaam gaan aankleden, op een moderne manier. Ik verwacht wel dat het twee verbouwingen zullen worden. Eén om het pand nu op te knappen en later nog één.” Op de planning staat onder meer een mini festivalterrein met creatieve werkplekken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Zwaait Nick Nartey hier straks de scepter als ‘Nachtburgemeester van Utrecht’? Hij lacht. “Haha, nee! Dat denken heel veel mensen, ik krijg ook steeds die vraag. Ik was organisator van evenementen en deed evenementen in Utrecht en andere plaatsen. Toen merkte ik al dat er steeds meer uitgaansgelegenheden in Utrecht verdwenen. Ik vroeg mezelf toen af: Waarom is er geen Nachtburgemeester in Utrecht? Ik heb een tijdje met het idee rondgelopen, maar verder leek niemand er iets over te willen horen. Uiteindelijk is daar vanuit de gemeente het ‘nachtoverleg’ voor in de plaats gekomen. Ik weet zelf niet echt zeker of dat nou iets is waar we wat mee kunnen, maar ben wel bereid om dingen op te pakken.”

Uiteindelijk erkennen volgens Nartey nu wel meer mensen dat het misschien toch nodig is om een Nachtburgemeester aan te stellen. “Iemand zoals, stel je voor, een jongere Henk Westbroek. Een persoon of organisatie die helpt om de stad op dat gebied een stukje leuker te maken. Ik kan het niet meer doen, want ik ben als ondernemer niet meer objectief, en het hoeft ook niet per se een burgemeester te zijn. Maar er moet iets komen.”