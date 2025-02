Achter gesloten deuren in Utrecht: een van de duurste hotelkamers van de stad

Deze week brengt DUIC een bezoek aan een van de duurste hotelkamers van Utrecht. Voor wie de stad een beetje kent, is het waarschijnlijk niet heel verrassend dat deze te vinden is in Grand Hotel Karel V, het enige vijfsterrenhotel van Utrecht.

We worden ontvangen door Maxime Busnel. Ze is commercieel manager en houdt zich bezig met het in de markt zetten van het hotel. Het is dan ook Busnel die, weliswaar in overleg met de general manager, onder andere de prijzen voor hotelkamers bepaalt.

Van klooster tot hotel

Het witte gebouw van Grand Hotel Karel V ligt mooi in het groen nabij de Utrechtse singel. De klassieke inrichting sluit naadloos aan bij de statige uitstraling en de geschiedenis van het pand. Aan de muur hangt kunst en in de vitrines liggen eeuwenoude gebruiksvoorwerpen.

Het pand is in de veertiende eeuw gebouwd als klooster. Later deed het dienst als militair hospitaal. In de jaren 80 kwam het leeg te staan en werd het gekraakt. Het pand verkeerde destijds in slechte staat. De krakers verkochten zelfs stukken van de vloer op de Mariaplaats, vertelt Busnel. Uiteindelijk werd het vervallen gebouw een van de meest statige hotels van de stad. In 1999 opende Grand Hotel Karel V haar deuren in het voormalige klooster.

De naam verwijst naar keizer Karel V, de meest prominente gast die ooit in het pand verbleef, de grootste ‘VIP’ zeg maar. Karel V regeerde een paar eeuwen geleden over een groot deel van Europa en hij overnachtte in het klooster om een vergadering van de Orde van het Gulden Vlies bij te wonen.

Maximiliaan I suite

De duurste kamer van Karel V is de ‘Maximiliaan I suite’. De naam verwijst naar Maximiliaan I, de grootvader van Karel V. Het is eigenlijk geen kamer maar een suite. De Maximiliaan I bestaat namelijk uit meerdere kamers: er zijn twee slaapkamers, een woonkamer, een luxe badkamer en een balkon. Zowel vanaf de bank als het balkon kijk je uit over de tuin, het oude centrum en de Domtoren. De suite is traditioneel ingericht en vorig jaar vernieuwd. Het ziet er tiptop uit.

De Maximiliaan I is één van de drie familiesuites, maar heeft in tegenstelling tot de andere twee ook een balkon, waardoor deze nét iets duurder is dan de andere familiesuites. De kamer wordt vaak gereserveerd door families. Maar ook zakenreizigers, met name Amerikanen, verblijven er regelmatig, vertelt Busnel. “Zij willen vaak een ruimere suite en kiezen dan voor de familiesuite.”

Bruidssuite

De duurste tweepersoonskamer is de bruidssuite. Deze kamer wordt, zoals de naam al doet vermoeden, vaak geboekt voor romantische gelegenheden zoals op Valentijnsdag of door een echtpaar dat in het huwelijksbootje is getreden. Het meubilair in de kamer is misschien net iets gezelliger en minder strak dan in de familiesuite. Er is een douche en een ruim bubbelbad. Ook staat er een tafeltje dat volgens Busnel regelmatig wordt gebruikt wanneer de bruid wordt opgemaakt.

Naast het comfort van de suites kunnen de gasten gebruik maken van de wellness, de fitnessruimte en ook het met een Michelinster bekroond restaurant kan op reservering worden geboekt. Er is veel persoonlijke aandacht. “Als we weten dat een gast jarig is, zorgen we voor een taartje op de kamer. Ik zeg altijd: ‘alles wat we kunnen regelen is mogelijk’. De verzoeken zijn eigenlijk nooit heel gek. Er heeft wel eens iemand gevraagd rozenblaadjes te strooien en er was een gast die graag een specifiek soort Red Bull op de kamer wilde. Het meest bijzondere verzoek kwam van de Amerikaanse rock- en punkzanger Iggy Pop die een extreem prijzige fles wijn op zijn kamer liet bezorgen.”

Bescheiden

De ietwat bescheiden verzoeken van de gasten sluiten aan bij het karakter van het hotel. Karel V straalt klasse uit en het zal de gasten er aan niets ontbreken, maar over de top is het zeker niet. De luxe van Utrechts duurste hotelkamer is nogal ingetogen als we het vergelijken met wat er buiten de stadsgrenzen aan luxe te krijgen is.

Zo is Utrechts duurste hotelsuite 60 vierkante meter groot. In een van de chicste hotels van Amsterdam, Hotel de L’Europe, vinden we een suite die met 220 vierkante meter bijna viermaal zo groot is. En als we over de landsgrens kijken, kan het zelfs nog veel gekker.

Gasten

We praten met Busnel over de gasten in het hotel. Ze vertelt dat behalve Iggy Pop ook andere artiesten als Bløf, Kraantje Pappie en John Cleese bij Karel V verbleven. “Maar de echt grote sterren kiezen vaak voor een hotel in Amsterdam”, zegt ze.

Lastige gasten zijn er eigenlijk niet echt. “Je hebt natuurlijk gasten die hoge verwachtingen hebben wanneer zij een duurdere kamer boeken, maar dat is natuurlijk logisch. Zij willen simpelweg dat alles perfect is als ze geld uitgeven aan een luxe hotelkamer.”

De prijs

Ondanks dat Utrechts duurste kamer in internationaal perspectief wat bescheiden aandoet, is de Maximiliaan I niet goedkoop. De kamers zijn het duurst wanneer de vraag hoog is, zoals bijvoorbeeld in de weekenden of tijdens drukke business-maanden, zoals juni en september. De Maximiliaan I kan dan zelfs tot 1.200 euro per nacht kosten. Op rustige momenten kost de kamer zo’n 400-500 euro voor één nacht.

Hoewel 1.200 euro voor de meeste mensen bepaald niet niks is, is het voor een duurste hotelkamer van een stad nogal een koopje als we het vergelijken met Amsterdam en bijvoorbeeld New York. De duurste kamer in Hotel de L’Europe in Amsterdam is vele malen duurder en kost zo’n 15.000 euro per nacht. In de kerstfolder van The Mark Penthouse in ‘The Big Appel’ lezen we dat een verblijf in december van tenminste drie nachten mogelijk is vanaf 250.000 dollar en dat is exclusief belasting.