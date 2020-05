Achthonderd vrijwilligers begeleiden Utrechtse kinderen tijdens coronacrisis

Zo’n 800 vrijwilligers zijn sinds het begin van de coronacrisis in Utrecht actief om kinderen te helpen met taal en huiswerk. Deze zogenoemde thuisschoolmaatjes begeleiden leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs.

Op 15 maart besloot het kabinet dat alle scholen in Nederland dichtgingen. Dit betekende dat kinderen thuis opdrachten moesten maken en vaak vanaf afstand begeleiding kregen. Ondanks dat de basisscholen weer deels open zijn blijft de inzet van vrijwilligers nodig volgens de gemeente Utrecht.

Volgens Wethouder Anke Klein is de impact van het coronavirus op het onderwijs nog steeds groot. “Juist de kwetsbare leerlingen dreigen hier extra de dupe van te worden omdat ze moeite hebben met de taal of omdat ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk.”

Organisaties

In Utrecht zijn veel verschillende organisaties actief die deze kinderen helpen. Door bijvoorbeeld Taal Doet Meer worden in deze periode zo’n 160 leerlingen extra gekoppeld aan een vrijwilliger. Door Academie Tien zijn ruim 140 jongeren gekoppeld. Volgens de gemeente is hun aanpak landelijk overgenomen door de VO Raad – een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs – onder de naam ‘thuisschoolmaatje’.

Naast de bovengenoemde partijen zijn er in Utrecht diverse andere organisaties die sinds de sluiting van de scholen jongeren en kinderen begeleiding. “Ik ben trots dat in Utrecht zoveel organisaties en vrijwilligers zich nu en de komende tijd willen blijven inzetten om gelijke kansen voor ieder kind te creëren”, aldus Klein.