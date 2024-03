Achtjarig meisje vermist in Utrecht; politie start zoekactie en vraagt burgers uit te kijken naar het kind

De politie is momenteel in de omgeving van de Joseph Haydnlaan in Utrecht op zoek naar een 8-jarig meisje. Via Burgernet worden mensen opgeroepen uit te kijken naar het kind.

De melding werd maandagavond om 19.30 uur via Burgernet gedeeld. Daarin is te lezen dat de politie in de ‘brede omgeving’ van de Joseph Haydnlaan zoekt naar een vermist meisje.

Het kind heeft donkerbruin lang haar dat zij lost draagt. Ze is ongeveer 1.10 meter groot en draagt een bruine trui en grijze broek. Mensen die haar zien worden opgeroepen het noodnummer 112 te bellen.