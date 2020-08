Achttien personen aangehouden tijdens onrustige avond in Utrechtse wijk Kanaleneiland

De politie heeft vrijdagavond in de Utrechtse wijk Kanaleneiland 18 mensen opgepakt. Het was enige tijd onrustig in de wijk nadat via sociale media verschillende oproepen werden gedaan om te gaan rellen in Utrecht.

Volgens de gemeente beschikte de politie over informatie dat de groep specifiek de confrontatie met agenten wilde opzoeken. In de berichten werden de wijken Kanaleneiland, Hoograven en Overvecht genoemd. De informatie was volgens de gemeente zo concreet dat er versterking werd opgeroepen.

In de middag zijn onder andere jongerenwerkers, wijkagenten, handhavers en buurtvaders de wijken ingegaan om te horen wat er speelde, maar ook om mensen ervan te weerhouden te gaan rellen. Uiteindelijk is het in Kanaleneiland toch onrustig geworden.

De-escalerend

De politie ging volgens de gemeente de-escalerend te werk in de hoop dat een confrontatie tussen relschoppers en agenten achterwege zou blijven. “Dit betekent dat de politie in eerste instantie terughoudend optreedt tegen enkele vernielingen, omdat deze gedragingen waarschijnlijk het doel hebben de politie uit de tent te lokken”, aldus de gemeente.

Dit betekent overigens niet dat die personen vrijuit gaan. Via camerabeelden en andere informatie probeert de politie ze alsnog te identificeren. Tegen excessen is volgens de gemeente wel direct opgetreden.

Rijnbaan

De onrust in Kanaleneiland ontstond bij winkelcentrum Rijnbaan. Zo’n 250 tot 300 jongeren verzamelden zich, staken vuurwerk af en richtten vernielingen aan. Zo werd onder andere een bushokje en een camera van de gemeente vernield. Ook werd een auto in brand gestoken.

De gemeente schrijft dat de driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) gedurende de avond bezig is geweest om de situatie niet te laten escaleren. Toen de overlast aanhield is besloten om op te treden tegen de resterende relschoppers. De gemeente zegt dat er geen grootschalige confrontatie tussen relschoppers en politie heeft plaatsgevonden.

Uiteindelijk zijn dus 18 personen aangehouden. Er wordt niet uitgesloten dat er nog meer arrestaties volgen.