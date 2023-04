Acteur Danny Trejo komt naar Heroes Dutch Comic Con in Jaarbeurs in Utrecht

Acteur Danny Trejo, bekend van zijn rollen in onder andere Machete en From Dusk Till Dawn, is te gast tijdens de eerste zomereditie van de Comic Con in Utrecht. Dat maakt de organisatie van het evenement dinsdag bekend. Het Utrechtse evenement organiseert op 24 en 25 juni de eerste Heroes Dutch Comic Con Summer Edition. Liefhebbers van films, series, e-sports, Cosplay en meer kunnen terecht bij het Utrechtse evenement.

Trejo draait al decennialang mee in de filmwereld en groeide uit tot een ‘ware cultheld’. Hij is vooral bekend van zijn rollen als Razor Charlie in ‘From Dusk Till Dawn’ (1996), Cuchillo in ‘Predator’ (2010) en Machete in de gelijknamige franchise (2010, 2013).

De acteur is beide dagen van het evenement aanwezig. Bezoekers kunnen hem ontmoeten, vragen stellen tijdens zijn Q&A’s op het hoofdpodium, een handtekening bemachtigen en met hem op de foto. Hiervoor zijn ‘Special Guest tickets’ te koop, deze zijn sinds dinsdag verkrijgbaar in de webshop.

Eerdere namen

Eerder maakte de organisatie bekend dat The 100-acteurs Bob Morley en Eliza Taylor en Star Wars-actrices Amy Allen en Orli Shoshan aanwezig zijn als Special Guest tijdens het evenement. Ook hiervoor zijn ‘Special Guest tickets’ te koop.

Programma

Op beide dagen worden er verschillende activiteiten en workshops georganiseerd, die onder meer te maken hebben met cosplay, games en comics. Ook zullen er, net als bij de gewoonlijke Heroes Dutch Comic Con editie die vorig jaar voor de tiende keer werd georganiseerd, weer honderden cosplayers – mensen verkleed als hun favoriete personage uit bijvoorbeeld een game of film – op het evenement afkomen.

De laatste tickets voor de Summer Edition gaan op 21 april om 20.00 uur in de verkoop op de website van Dutch Comic Con.