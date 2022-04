Actie op Utrecht Centraal om aantal wegwerpbekers te verminderen

De NS is op Utrecht Centraal begonnen met een actie om het aantal wegwerpbekers te verminderen. Van 11 tot en met 14 april kunnen reizigers op het stations zien hoeveel bekers per uur bespaard kunnen worden als iedere reiziger een herbruikbare beker meeneemt. Reizigers krijgen 25 cent korting op hun drankje als ze zelf een herbruikbare beker meenemen.

Op Utrecht Centraal worden jaarlijks zo’n 30 miljoen warme dranken verkocht en de wegwerpbekers waar die dranken ingaan, zorgen voor een grote berg afval. Zo’n 5 procent van de hoeveelheid afval op een station bestaat uit wegwerpbekers, die moeilijk te recyclen zijn. De NS wil het liefst af van wegwerpbekers op het stations en begint die missie door reizigers te stimuleren om een herbruikbare beker mee te nemen.

NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen in 2040 afvalvrije stations hebben. Dat is een station dat geen restafval kent en waar alles draait om herbruikbare grondstoffen. Het verminderen van het aantal wegwerpbekers is het begin. Vanaf mei hebben ook de kantoren van NS in Utrecht geen wegwerpbekers meer.

Anneke de Vries, directeur Stations en lid Raad van Bestuur van NS: “Wij vinden het belangrijk dat we onze reizigers blij maken met een kop koffie of thee op het station, maar helaas zorgt dit ook voor veel afval. Ik vind het heel bijzonder dat we ons samen met zoveel ondernemers op alle stations inzetten voor minder afval. Daarom is het stimuleren van het gebruik van de herbruikbare beker een belangrijke stap. Samen met deze ondernemers, met IenW en ProRail gaan we voor een afvalvrij station in 2040.”

