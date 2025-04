Actie tegen zwerfafval langs de Utrechtse Vecht en de Kromme Rijn

Binnenkort is er een grote opruimactie om de Utrechtse Vecht en de Kromme Rijn afvalvrij te maken. Stichting Duurzame Innovatie organiseert op 24 mei een grootschalige ‘Canal Cleanup’. De opruimactie beslaat een traject van maar liefst zeventig kilometer, waarvan een deel dwars door de gemeente Utrecht loopt.

Om al het afval op te ruimen, doet de organisatie een beroep op vrijwilligers. Het idee is dat deelnemers in kleine groepjes een deel van de route afleggen met een prikstok in de hand.

De route is opgedeeld in stukken van twee tot vier kilometer. Vrijwilligers zijn naar verwachting ongeveer twee uur bezig met het opruimen van hun toegewezen traject.

Vorig jaar deden er bijna 250 vrijwilligers mee. Ze raapten samen 320 kilo zwerfafval op.

Van Muiden tot Wijk bij Duurstede

De actie wordt georganiseerd in samenwerking met Recycle Valley, waterschap Stichtse Rijnlanden en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De organisatie zorgt voor prikstokken, veiligheidshesjes, afvalringen en vuilniszakken.

Het doel is dat de waterweg aan het eind van de dag volledig afvalvrij is – van Muiden tot Wijk bij Duurstede.

Wil je meedoen aan deze schoonmaakactie? Aanmelden kan hier.