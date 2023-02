Actiegroepen protesteren bij hoofdkantoor Rijkswaterstaat in Utrecht tegen verbreding A27

De actiegroepen Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Extinction Rebellion en Collectief Ondeugend voeren vrijdagmiddag actie bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht. De actievoerders willen dat Rijkswaterstaat de plannen voor de verbreding van de A27 stopt en uitspreekt dat er betere alternatieven zijn.

Tientallen actievoerders zijn aanwezig bij het gebouw aan de Griffioenlaan. Onder hen zijn ook een aantal bekende mensen, zoals voormalig Kensington-zanger Eloi Youssef en acteur Sieger Sloot. Twee actievoerders hebben zich inmiddels met klimgerei vastgemaakt aan het gebouw, zij hebben een spandoek aan het gebouw opgehangen. De politie is aanwezig, maar de sfeer is vooralsnog gemoedelijk.

Er worden toespraken gehouden en sommige aanwezigen hebben kleine kerstbomen bij zich, die symbool staan voor de bomen in Amelisweerd die gekapt zouden moeten worden voor de verbreding van de A27. Op de spandoeken van de actievoerders staan teksten als: ‘Bomen plagen is klimaatcrisis vragen’, ‘kappen met kappen’ en ‘alle bomen blijven, we will be back’.