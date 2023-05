Actievoerders bezetten Minnaertgebouw van Universiteit Utrecht; slaapzakken liggen klaar

Spandoeken, slaapzakken en een eethoek; zo’n dertig tot veertig actievoerders van End Fossil: Occupy Utrecht (EFO) hebben maandagochtend het Minnaertgebouw, van de Universiteit Utrecht, bezet. Ze eisen onder meer dat de universiteit alle banden met de fossiele industrie verbreekt. De organisatie heeft een programma opgezet met lezingen en andere activiteiten. Het plan is om drie dagen te blijven.

EFO Utrecht heeft drie eisen bij de universiteit neergelegd. Ze eist dat de universiteit de banden met de fossiele industrie breekt. Daarnaast moet de universiteit eerlijk en transparant zijn over hun samenwerkingen en de geldstromen. Als laatste moet de universiteit een inclusievere plek worden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende groepen. De actie is deel van de internationale actiemaand #MayWeOccupy, georganiseerd door de internationale tak van de EFO beweging.

Demonstrerende student Bobby hield maandagochtend de openingsspeech en is niet van plan om op korte termijn het gebouw te verlaten. “Tot nu toe gaat het goed hier. We zijn nu nog bezig met de opbouw en iedereen maakt kennis met elkaar. Straks vinden hier workshops en lessen plaats, dan zal het ook wat drukker worden. We zijn van plan om hier twee nachten te blijven slapen.” De ruimte in het Minnaertgebouw ligt dan ook vol met slaapzakken en andere slaapspullen.

Het gebouw gaat niet helemaal op slot. De organisatie heeft een programma vrijgegeven met activiteiten die de komende drie dagen gepland staan. Zo zijn er onder meer speeches, lezingen, een kledingruil en workshops. Iedereen is welkom, benadrukt de organisatie.