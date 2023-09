Actievoerders Extinction Rebellion en Greenpeace protesteren met tekst op dak van Rabobank in Utrecht

‘Rabo verwoest natuur & boer’; het staat sinds maandagmorgen in grote letters te lezen op het dak van de Rabobank in Utrecht. Actievoerders van Extinction Rebellion en Greenpeace plaatsten de tekst en willen dat de Rabobank de financiering van industriële landbouw stopt en ‘aangerichte schade vergoedt’. Ook delen ze brieven aan medewerkers uit om de actie toe te lichten.

Milieuorganisatie Greenpeace en activistische beweging Extinction Rebellion (XR) hebben de Rabobank een ultimatum gesteld. “Rabobank stopt al tientallen jaren miljarden in verwoesting door het financieren van onder andere megastallen, kunstmest, landbouwgif en de soja-industrie voor veevoer. In Nederland is ze de grootste financierder van de industriële landbouw en ook wereldwijd heeft de bank een verwoestende invloed: zo is de bank de op een na grootste buitenlandse financierder van ontbossing in Brazilië”, schrijft Greenpeace in een toelichting.

De actievoerders willen dat de bank verantwoordelijkheid neemt voor het financieren van industriële landbouw en de schade hiervan betaalt. De organisaties geven de bank twee weken de tijd. “Anders volgen er op 11 oktober kantoorsluitingen door het hele land.”

Naast de tekst op het dak van het kantoor, plaatsten de actievoerders ook een banner voor de deur buiten.

Het is niet de eerste keer dat XR actievoert bij het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Het afgelopen jaar bezetten actievoerders het kantoor meerdere keren. In mei klommen ze ook op het dak van het gebouw. Ze gaven hierbij al aan niet te stoppen met actievoeren totdat de Rabobank de volgens hen aangerichte schade zou vergoeden.