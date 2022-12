Actievoerders van Extinction Rebellion bezetten hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan in Utrecht

Een groep actievoerders van Extinction Rebellion hebben vrijdag rond 12.00 uur de lobby van het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan bezet. Ze willen dat de bank stopt met ‘investeringen in de industriële landbouw’. De actievoerders zeggen dat ze pas vertrekken als de Rabobank hun eisen inwilligt. De politie is inmiddels bij de Rabobank aanwezig.

De actievoerders hebben spandoeken en dienbladen met mest meegenomen. Woordvoerder Yolande Schuur: “Met mest op een presenteerblaadje drukken we Rabobank met de neus op de feiten. We zitten in de shit en dat is mede aan Rabobank te danken.” Extinction Rebellion houdt de actie in aanloop naar het debat dat volgende week in de Tweede Kamer wordt gehouden over de stikstofcrisis en het uitkopen van boeren.

De politie is bij het hoofdkantoor van de Rabobank aanwezig, maar komt nog niet in actie. Verschillende actievoerders hebben aangegeven niet te vertrekken als dat ze gevraagd wordt. Journalisten mogen hebben gebouw niet.

Extinction Rebellion heeft al eerder actiegevoerd bij de Rabobank aan de Croeselaan. Vorig jaar werd de gevel van het gebouw beklad met teksten. In februari 2021 werden honderd klimaatactivisten opgepakt bij protesten in Utrecht.

