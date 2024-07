Activisten spenderen nacht bij Kromhout Kazerne in Utrecht: ‘Spannend of we langer mogen blijven’

De pro-Palestina-demonstranten die zaterdag de ingang van de Kromhout Kazerne in Utrecht blokkeerden, hebben ongestoord de nacht doorgebracht bij het militaire complex. “We hopen dat er vandaag weer veel mensen steun komen betuigen aan de actie.”

Zaterdagmiddag werd door een groep demonstranten de ingang van de Kromhout Kazerne geblokkeerd. Sommige activisten klommen op het dak van het entreegebouw en hingen verschillende vlaggen aan de gevel, waaronder een grote Palestijnse vlag. Deze demonstranten kwamen zaterdag aan het eind van de middag weer naar beneden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Eisen

De actievoerders willen onder meer dat Nederland geen wapens meer verkoopt aan Israël en dat de extra investeringen in defensie worden stopgezet. “We blokkeren de kazerne omdat deze plek medeplichtig is aan de genocide in Gaza en onderdrukking wereldwijd. Sinds tien jaar noemt Utrecht zich Mensenrechtenstad. We hopen dat Utrechters in verzet komen tegen de aankoop en verkoop van wapens die gefaciliteerd worden op de kazerne”, zegt een woordvoerder van de groep.

De activisten willen blijven tot de eisen zijn ingewilligd. De nacht van zaterdag op zondag hebben ze doorgebracht in tentjes die zijn opgezet onder het afdak van het entreegebouw. “Het is spannend of we langer mogen blijven”, zegt de woordvoerder. “Ik hoop dat er vandaag weer veel mensen komen om steun te betuigen aan de actie.”