ACU op de Voorstraat deelde afgelopen maanden ruim 18.000 gratis maaltijden uit

Het waren zware maanden voor de horeca, ook de ACU op de Voorstraat in Utrecht ging dicht vanwege de coronacrisis. Vrijwilligers van het café – ook wel politiek cultureel centrum – besloten niet stil te zitten maar maakten ruim 18.000 gratis maaltijden voor dak- en thuislozen. Maandagavond worden de laatste maaltijden uitgedeeld. Ze roepen nu de gemeente op om het stokje over te nemen.

ACU is meer dan alleen een horecazaak aan de Voorstraat. Het is begonnen als kraakpand in 1976 en sinds halverwege de jaren negentig gelegaliseerd en tegenwoordig een poppodium en politiek cultureel centrum. Vanwege de coronacrisis moest ook ACU in maart de deuren sluiten en nog steeds ontbreken de vele gasten in het cafégedeelte en de popzaal.

Toch stonden er afgelopen maanden regelmatig tientallen mensen in de rij voor de deur. Toen de lockdown begon besloten twee vrijwilligers namelijk om maaltijden te maken voor kwetsbare Utrechters, gratis en veganistisch. De Solidarity Kitchen opende de deuren. Al snel sloten meer vrijwilligers aan en ook de groep die maaltijden nodig had groeide snel. Lynn is sinds de eerste dagen betrokken bij het initiatief en legt uit: “Iedereen werd hard getroffen door de coronacrisis maar voor dak- en thuislozen was de situatie nog veel nijpender.”

ACU schakelde zijn netwerk in en wist bij groenteboeren, supermarkten en groothandelaren ingrediënten te verzamelen. “Via posters bij daklozenopvangen of andere voedselpunten – die gesloten waren vanwege de coronacrisis – wisten we de doelgroep te bereiken. De eerste dagen deelden we al zo’n 60 maaltijden uit, dit steeg uiteindelijk tot ruim 120 maaltijden.” Bij het project zijn ongeveer 40 vrijwilligers betrokken die in kleine samenstellingen voedsel ophalen, het eten bereiden en uitdelen. Bij alles wordt rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM.

18.000 maaltijden

Maandagavond worden de laatste maaltijden uitgedeeld, dan zijn er ruim 18.000 veganistische diners uitgedeeld. Ondertussen stonden de inkomsten voor ACU stil en liepen de uitgaven door. Wel heeft Solidarity Kitchen veel donaties gekregen, maar die zijn allemaal gebruikt voor de maaltijden. Lynn: “Het project stopt nu, maar ondertussen is het probleem voor de dak- en thuislozen nog niet opgelost. We sturen daarom een brandbrief naar de gemeenteraad waarin wordt opgeroepen om met structurele oplossingen te komen.”

Volgens ACU en het project Solidarity Kitchen blijven bestaande opvangmogelijkheden en voedselvoorziening voor veel dak- en thuislozen namelijk ontoereikend en voor ongedocumenteerden en arbeidsmigranten zelfs ontoegankelijk. In de brief staat: “Deze voorzieningen staan ook al jaren onder grote druk, die enkel is toegenomen sinds de aanvang van de coronacrisis. […] Wij vinden dat de gemeente Utrecht de verantwoordelijkheid heeft om alle mensen die in ons stadje verblijven te voorzien van het minimale, namelijk de garantie op primaire levensbehoeftes als voldoende en gezonde voeding.”

De vrijwilligers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt. Lynn: “Iedereen had daar zijn eigen motivaties bij. Als ik voor mijzelf spreek dan kan ik zeggen dat dit project mij ook veel heeft gegeven. We vinden het in ieder geval allemaal belangrijk om andere mensen te steunen. En de vele dankwoorden van de dak- en thuislozen waren heel fijn.”

Ondertussen is ACU nog steeds gesloten. Er treden al maanden geen punkbands op, er zijn geen stampende beats van dj’s te horen, er zijn geen queer-feesten of politieke discussies. Lynn: “Met de anderhalvemeterregel is het voor ACU haast uitgesloten om open te gaan. Door de indeling van het pand zouden we dan maar een paar mensen binnen mogen hebben. ACU is wel begonnen met livestreams via Twitch. We hopen in de toekomst natuurlijk weer iedereen te mogen ontvangen, ondertussen kunnen mensen ons wel steunen door posters, shirts of briefkaarten te kopen.”