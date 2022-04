Adam Aharram (11) uit Utrechtse wijk Kanaleneiland wint Zilveren Camera Junior

De 11-jarige Adam Aharram uit de Utrechtse wijk Kanaleneiland zag het naar eigen zeggen niet aankomen, maar op 3 april werd hij toch echt een van de winnaars van de Zilveren Camera Junior. Met zijn fotoserie ‘Democratie’, waarmee Adam de gemeenteraadsverkiezingen in beeld bracht, won hij de eerste prijs in de categorie ‘Serie 9 tot en met 13 jaar’. De oorkonde die hij uitgereikt kreeg hangt nu op een prominente plek in zijn slaapkamer.

Dit is niet de eerste keer dat Adam beelden heeft ingezonden voor de Zilveren Camera Junior. Vorig jaar deed hij ook al mee met een serie. “Ik heb toen foto’s gemaakt van kinderen die in de schoolbibliotheek aan het lezen waren. Ik vond het interessant omdat ze allemaal verschillende boeken vasthielden.”

Maar daarmee is Adam niet in de prijzen gevallen. Dat is dit jaar dus wel gelukt. “Mijn juffrouw zei dat de gemeenteraadsverkiezingen een leuk onderwerp kon zijn. Daarnaast is het ook zo dat mensen in sommige landen, waar niet veel vrijheid is, niet kunnen stemmen. In Nederland is iedereen vrij om op een partij te stemmen.”

Posters

Adam heeft zich na het advies van zijn juffrouw verdiept in de verkiezingen. “Ik ben naar buiten gegaan en zag daar allemaal posters van verschillende partijen, ik zag dat mensen met verf op de grond hun partij promootten. Tijdens de verkiezingen ben ik met mijn zus meegegaan en heb daar het stembiljet en de rode potloden gefotografeerd.”

Uiteindelijk heeft Adam zijn serie van drie foto’s ingezonden. Toen hij hoorde dat hij genomineerd was, was hij naar eigen zeggen ‘heel blij’. Hij is samen met zijn twee zussen en een aantal klasgenoten naar Museum Hilversum afgereisd, waar op 3 april de bekendmaking van de Zilveren Camera Junior was.

Verrassing

“Het was een grote zaal waar heel veel mensen zaten. Toen ik hoorde dat ik had gewonnen was ik echt heel blij. Ik had het niet verwacht, waardoor de verrassing nog groter was.” Hoe de toekomst voor de 11-jarige Adam eruitziet weet hij nog niet precies. Wel is hij van plan om volgend jaar weer mee te doen aan de Zilveren Camera Junior.

