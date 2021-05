Advies aan Hoge Raad: uitspraak hof over ja-ja-sticker in Utrecht klopt

De uitspraak van het gerechtshof dat de ja-ja-sticker in gemeente Utrecht in strijd was met de vrijheid van meningsuiting voor huis-aan-huisbladen kan in stand blijven. Dat is het advies van de plaatsvervangend procureur-generaal (plv. PG) Wissink aan de Hoge Raad.

Utrecht was de eerste gemeente waarbij de ja-ja-sticker – waarbij bewoners actief moeten aangeven dat ze drukwerk willen ontvangen – naast reclamefolders óók voor huis-aan-huiskranten zou gelden. De regel ging 1 januari 2020 in, maar Stadsblad Utrecht stapte naar de rechter. De krant was het niet eens met de maatregel, omdat hun voortbestaan daardoor mogelijk in gevaar kwam.

De gemeente en de rechter waren in eerste instantie niet overtuigd van de kritiek, maar de rechter in hoger beroep wel. Het systeem zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd.

Vervolgens besloot de gemeente Utrecht vorig jaar dat de maatregel werd aangepast. In april vorig jaar ging de gemeente in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het gerechtshof over de ja-ja-sticker voor huis-aan-huisbladen.

Vruchten afwerpen

“Het hof oordeelde dat de gemeente Utrecht de noodzaak voor de beperking onvoldoende had aangetoond,” staat er vandaag in het advies van de plv. PG aan de Hoge Raad, “onder meer gezien de gevolgen daarvan voor het voortbestaan van het Stadsblad Utrecht, en verbood daarom voorlopig de handhaving daarvan jegens het Stadsblad Utrecht.”

“De plv. PG vindt het oordeel van het hof op dit punt juridisch juist. Ook de overige cassatieklachten slagen volgens de plv. PG niet. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook om de uitspraak van het hof in stand te laten.”

De ja-ja-sticker geldt in Utrecht niet meer voor huis-aan-huiskranten, maar alleen nog voor reclamedrukwerk. Er mag alleen reclamedrukwerk worden bezorgd bij huizen die zo’n sticker hebben.

De sticker op de brievenbussen lijkt sinds de invoering zijn vruchten af te werpen. Ruim een jaar na de invoering gooiden Utrechters per jaar gemiddeld 4,2 kilo minder ongeadresseerd reclamedrukwerk weg.