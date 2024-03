Advies eerste Utrechtse burgerberaad: verbied vuurwerk tijdens jaarwisseling

Het eerste Utrechtse burgerberaad, dat zich de afgelopen tijd boog over de vraag hoe de jaarwisseling gevierd moet worden, adviseert de gemeente om vuurwerk te verbieden. Hiermee moet onder meer een signaal afgegeven worden aan Den Haag. Dit en ook de andere adviezen werden zaterdagmiddag overhandigd aan wethouder Eva Oosters en Volt-raadslid Linda Bode.

Het burgerberaad bestond uit een groep van ongeveer honderd Utrechters. Zij werden geselecteerd op basis van opleidingsniveau, leeftijd, gender en in welke wijk iemand woont om op die manier een goede afspiegeling van de stad te krijgen. Deze mensen bogen zich tijdens vijf bijeenkomsten over de vraag hoe de jaarwisseling in Utrecht gevierd moet worden en of een vuurwerkverbod daarbij hoort.

Advies

Zaterdag hebben zij bij Kanaal30 hun advies overhandigd aan de gemeente. Tijdens de stemming van het beraad werd al gauw duidelijk dat een ruime meerderheid voor een lokaal afsteekverbod was. De gemeente wordt dan ook geadviseerd vuurwerk te verbieden.

Daarbij wordt wel gezegd dat zo’n verbod waarschijnlijk niet voorkomt dat er ook daadwerkelijk vuurwerk wordt afgestoken in de stad, maar het zou wel een ‘krachtig’ signaal afgeven. Zowel naar de stad als naar de landelijke politiek. Daarnaast adviseert het beraad om budget vrij te maken voor kleinschalige en toegankelijk initiatieven. Wat voor evenementen dit precies zijn is nog niet duidelijk.

Geen meerderheid

Ook werd er tijdens de bijeenkomsten van het burgerberaad gestemd over een groot muziekfestival tijdens de jaarwisseling en het toestaan van vuurwerk op bepaalde plekken in de stad. Beide ideeën kregen echter geen meerderheid. Er komst dus ook geen centrale vuurwerkshow, zoals jaarlijks in Rotterdam bij de Erasmusbrug wordt georganiseerd.

De adviezen werden zaterdag overhandigd aan wethouder Eva Oosters en gemeenteraadslid Linda Bode als vertegenwoordiger van de raad. “Ik ben ontzettend trots op het werk dat door het burgerberaad is verzet”, zegt de wethouder. “Mooi om te zien hoe we dit vrij nieuwe instrument in Utrecht hebben toegepast en hoe dit heeft geleid tot zoveel enthousiaste en gedreven deelnemers. […] Als de adviezen praktisch, juridisch en financieel haalbaar zijn nemen wij ze over.”