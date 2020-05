Advocaat-generaal adviseert straf Michael P. opnieuw te beoordelen vanwege hardhandige arrestatie

De advocaat-generaal heeft dinsdag de Hoge Raad geadviseerd om de veroordeling van Michael P. voor het verkrachten en doden van Anne Faber in stand te laten. Wel adviseert de advocaat-generaal om opnieuw te beoordelen of Michael P. strafvermindering moet krijgen vanwege de manier waarop hij is aangehouden.

Michael P. is veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor de verkrachting en het doden van Anne Faber in september 2017. Tijdens de aanhouding van Michael P. is geweld gebruikt en de verdachte werd niet gewezen op zijn zwijgrecht. Het hof oordeelde daarom eerder dat de rechten van de verdachte waren geschonden en dat dat onherstelbaar vormverzuim is. Het hof vond echter dat dat geen strafvermindering hoefde te betekenen.

De advocaten van Michael P. gingen na de uitspraak van het hof in cassatie, omdat ze het niet eens waren met het feit dat het hof de aanhouding heeft omschreven als ‘een vernederende en mensonterende behandeling’, maar niet als foltering zoals omschreven in artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook vinden de advocaten dat Michael P. voor het geweld dat bij de arrestatie is gebruikt strafvermindering had moeten krijgen.

Advies

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling voor het verkrachten en doden van Anne Faber in stand te laten. Op het punt van de arrestatie van de verdachte adviseert de advocaat-generaal om de uitspraak te vernietigen en opnieuw te beoordelen. Het hof heeft volgens de advocaat-generaal niet genoeg inzicht gegeven in de afweging om geen strafvermindering op te leggen vanwege de hardhandige arrestatie.

De Hoge Raad wil voor de zomer uitspraak doen. De advocaat-generaal geeft een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die dus zelf beslist om het advies al dan niet te volgen.