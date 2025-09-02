Advocate Ina Brouwer brengt boek uit na bangalijst in Utrecht: ‘Klik, deel, verneder, verwoest’

Ina Brouwer heeft het boek Klik, deel, verneder, verwoest geschreven naar aanleiding van de veelbesproken bangalijst die vorig jaar werd uitgebracht door een aantal leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). Brouwer, advocate en oud-politica, staat een groot deel van de slachtoffers van deze bangalijst bij. Ze deelt in het boek het thema online seksueel geweld ‘vanuit alle mogelijke invalshoeken’.

In maart vorig jaar is er een zogeheten bangalijst verspreid die afkomstig was van leden van het USC. In de betreffende bangalijst werden vrouwelijke Utrechtse studenten omschreven met seksuele en beledigende opmerkingen, inclusief de contactgegevens en foto’s van de studentes. Bovendien bevat het document met de ‘grietenpresentaties’ een aparte lijst met ‘draken’: vrouwen die niet in de smaak vielen bij de maker(s).

‘Totale paniek’

Brouwer vertelde afgelopen jaar in een interview met DUIC dat ze bezig was aan een boek over het verschijnsel ‘online shaming’, en wat daar de gevolgen van zijn voor de slachtoffers. “Daarvoor wil ik ook graag het gesprek aangaan met de studentes. Ik wil weten hoe zij de situatie beleefd hebben, maar ik merk dat ze er niet over willen praten. Ze willen er niet aan herinnerd worden”, aldus de Rotterdamse advocate.

De betreffende studentes waren volgens Brouwer ‘in totale paniek’ nadat de lijst uitkwam en de studentes alleen al in het eerste weekend honderden keren gebeld, geappt en aangesproken werden: “Ze voelden zich niet veilig op hun studentenkamer en durfden niet meer naar de vereniging te gaan. De een was meer in paniek dan de ander, maar er zaten vrij ernstige gevallen tussen. Een enkeling liet zelfs doorschemeren het leven helemaal niet meer te zien zitten.”

Rechter

Vier studenten moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter, omdat zij verdacht worden van het verspreiden van de bangalijst. Het Openbaar Ministerie is er na onderzoek niet achter gekomen wie de lijst zelf openbaar heeft gezet. Een 26-jarige man uit Groningen is eveneens opgepakt nadat hij een andere bangalijst heeft uitgebracht en Brouwer dwong haar werkzaamheden rondom het bijstaan van de slachtoffers te staken.

In het boek Klik, deel, verneder, verwoest plaatst Brouwer het verschijnsel ‘online seksueel geweld’ in historisch perspectief, worden verbanden gelegd, verzamelt ze feiten en verhalen van de daders, slachtoffers en hulpverleners en doet de Rotterdamse aanbevelingen over hoe deze ‘epidemie van online seksueel geweld’ gestopt en omgedraaid kan worden.