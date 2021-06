Advocaten helpen gemeente Utrecht met schoonmaken Park Lepelenburg

Na zonnige dagen liggen de Utrechtse parken vaak vol met afval dat bezoekers achterlaten. De gemeente Utrecht werkt drie keer per dag aan het schoonhouden van de parken, maar alsnog blijven de parken regelmatig een rommeltje. Advocatenkantoor Wijn & Stael zag dat ook dit jaar weer gebeuren en besloot te gaan helpen met opruimen.

Wijn & Stael Advocaten, gevestigd op de Maliesingel, kijkt uit op Park Lepelenburg. “We zien de vele bezoekers genieten van het park en komen er zelf ook graag. Maar we zien ook de grote hoeveelheid afval die achterblijft na een bezoek”, vertelt Jeroen Baak, communicatiemanager bij Wijn & Stael.

“Medewerkers van de gemeente werken hard om dat op te ruimen, maar de nieuwe bezoekers en daarmee het nieuwe afval blijven komen. Daarom steken wij de komende twee weken ook onze handen uit de mouwen voor een schoon Park Lepelenburg. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren, zodat iedereen kan genieten van onze prachtige stad, nu het weer meer kan.”

Opruimactie

De komende twee weken organiseert Wijn & Stael een actie waarbij ze zowel zelf de handen uit de mouwen steken als bezoekers motiveren om hun eigen rommel op te ruimen.

Vanochtend was de eerste opruimactie. De mannen en vrouwen van Wijn & Stael begonnen om 09.00 uur met het opruimen van het park. De komende week blijven ze dit doen. Volgende week gaan ze koffie en frisbees uitdelen met de oproep ‘Samen genieten van onze parken. Houd Utrecht schoon!’

Wethouder

“We hechten veel waarde aan schone parken. Daar doen we als gemeente ook veel aan. Maar we kunnen het alleen samen doen. Daarom zijn we erg blij met de hulp van vrijwilligers, zoals die van Wijn & Stael’, vertelt wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte).

Hij was vanochtend aanwezig om ook schoon te maken. “De gemeente Utrecht ondersteunt deze actie van harte, met zowel mankracht als materialen. Voor de actie wordt opruimmateriaal, zoals afvalknijpers, handschoenen en vuilniszakken ter beschikking gesteld aan het advocatenkantoor.”