Afgelopen etmaal vier Utrechters overleden aan corona; Aantal ziekenhuispatiënten daalt

Het RIVM meldt vrijdag dat in de afgelopen 24 uur vier Utrechters zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het aantal patiënten dat is opgenomen in de Utrechtse ziekenhuizen daalt opnieuw.

In de Utrechtse ziekenhuizen liggen vrijdag 161 mensen met een coronabesmetting. Dat is 14 minder dan donderdag. 74 coronapatiënten worden behandeld op Utrechtse ic-afdelingen, dat is één persoon minder dan donderdag.

Het aantal Utrechters dat met een coronabesmetting in een ziekenhuis is opgenomen, is 188. Niet al die mensen liggen in een Utrechts ziekenhuis en Utrechtse ziekenhuizen behandelen ook mensen die niet in de gemeente Utrecht wonen.

Meer Utrechters overleden

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 144 mensen overleden aan het coronavirus. 156 mensen zijn sinds gisteren met een besmetting in het ziekenhuis opgenomen. De werkelijke aantallen liggen hoger omdat niet iedereen wordt getest.

In week 14 en week 15 zijn gemiddeld 1,8 keer meer Utrechters overleden dan in die weken in 2019. Het gaat om 64 mensen per week, terwijl dat er vorig jaar tussen de 30 en de 40 waren.