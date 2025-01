Verzekeraar: ‘Aantal verkeersongelukken in Utrecht gestegen’

Het aantal verkeersongevallen in de gemeente Utrecht is in 2023 met 16 procent gestegen, blijkt uit onderzoek dat Independer naar buiten heeft gebracht. Er waren honderden ongelukken meer dan in 2022. De stijging in Utrecht is flink groter dan het landelijk gemiddelde van 9,8 procent.

In totaal zijn er in 2023 3336 ongelukken, 460 meer dan in 2022. Als je de cijfers omrekent naar het aantal ongelukken per tienduizend inwoners, kom je in Utrecht op 90 ongelukken uit. Daarmee zit de Domstad boven het landelijk gemiddelde van 75, maar blijft het onder dat van de andere grote steden Rotterdam (129) en Den Haag (101). In Amsterdam lag het aantal lager, met 74 ongelukken per duizend inwoners.

Binnen de provincie staat de gemeente Utrecht op de vierde plek. De gemeente Eemnes voert de lijst aan met 171 ongevallen per tienduizend inwoners. Wijk bij Duurstede is lijstduwer met 30.

Krasje

Het aantal ongevallen in 2023 waar Independer op uitkomt, is fors hoger dan het aantal ongelukken dat de politie in dat jaar registreerde. Zij kwamen uit op 1796 ongelukken, ongeveer evenveel als in 2022. Het verschil in de cijfers van de politie en Independer komt doordat Independer ook naar ongelukken kijkt waar de politie niet bij betrokken is geweest. Bijvoorbeeld wanneer iemand bij het inparkeren een kras maakt op de auto van de buren. De verzekeringsvergelijker baseert zich hierbij onder andere op data van Rijkswaterstaat.

Dat de daling in het aantal verkeersongevallen niet meer doorzet, is voor de gemeente reden tot zorg. De minste ongelukken deden zich voor in de jaren 2020 en 2021. Een logisch gevolg van de afgenomen verkeersdrukte door de coronamaatregelen. In de jaren voor en na de coronaperiode is het aantal ongevallen vergelijkbaar.