Afronding rioolproject in zicht: Keizerstraat vanaf september aan de beurt

Na de zomervakantie start de gemeente Utrecht met rioolwerkzaamheden in de Keizerstraat. Daarmee wordt de laatste fase bereikt van een groter project dat vorig jaar begon in de Lange Jufferstraat en omgeving. De werkzaamheden beginnen op 1 september en duren ongeveer twee maanden.

In de Lange Jufferstraat, de Korte Jufferstraat en een deel van de Keizerstraat is het riool inmiddels vervangen en is er een apart stelsel voor regenwater aangelegd. Omdat deze wegen opengebroken moesten worden voor een nieuw riool, besloot de gemeente ook het horecapleintje aan het Lucasbolwerk opnieuw in te richten.

Geen nieuw riool, maar renovatie

In het laatste deel van de Keizerstraat – tussen de Korte Jufferstraat en de Wittevrouwenstraat – wordt het bestaande riool opgeknapt. Door de aanwezigheid van een waterleiding van Vitens in het werkgebied is het volgens de gemeente niet mogelijk om een compleet nieuw riool aan te leggen. In plaats daarvan worden eerst de rioolaansluitingen op de woningen vernieuwd. Bewoners worden persoonlijk geïnformeerd door de aannemer wanneer dit gebeurt, omdat het riool dan korte tijd buiten gebruik is. Daarna wordt de bestaande rioolbuis van binnenuit versterkt met een speciale ‘kous’ – nieuwe laag – die wordt uitgehard met vloeibare hars. Zo ontstaat volgens de gemeente een stevige buis die weer jaren mee kan.

Mogelijke geuroverlast

Tijdens het drogen van de hars kan een geur vrijkomen die lijkt op gas. Deze geur is volgens de gemeente niet schadelijk voor de gezondheid en verdwijnt vanzelf. Om overlast te beperken, wordt bewoners geadviseerd de afvoeren in huis, zoals die van toilet, douche en gootsteen, met water te vullen. Ook kan het helpen om ramen en deuren open te zetten.

Bereikbaarheid en afvalinzameling

De gemeente start 1 september met de werkzaamheden en verwacht in november klaar te zijn. In deze periode is het deel van de Keizerstraat tussen de Korte Jufferstraat en de Wittevrouwenstraat afgesloten voor verkeer. Voetgangers kunnen gebruikmaken van loopplanken.

Vuilniswagens kunnen dit deel van de straat niet bereiken. Bewoners wordt gevraagd hun huisafval tijdelijk aan te bieden op de hoek van de Nobelstraat of de Wittevrouwenstraat.