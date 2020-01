Afscheidsbijeenkomst voor 170-jarige monumentale rode beuk

Er komt een afscheidsbijeenkomst voor de monumentale rode beuk aan de Emmalaan. De 170 jaar oude boom is aangetast door schimmel en moet worden gekapt. Buurtbewoners gaan afscheid nemen van de bijzondere boom op 2 februari.

Betrokken bewoners hebben een Facebookgroep aangemaakt waarin het afscheid wordt aangekondigd. Uit naam van de boom schrijven de initiatiefnemers: “Afscheid nemen valt me zwaar. Daarom zou ik het op prijs stellen als je me daarbij wilt helpen door aanwezig te zijn op mijn afscheidsbijeenkomst op zondag 2 februari (2-2-2020). Dan zou ik graag het mooie leven willen vieren dat ik heb gehad met jou om me heen.”

Bewoners worden opgeroepen een herinnering, gedicht, foto of misschien zelfs wel een lied te delen. “Dat maakt het makkelijker voor me om je uiteindelijk los te kunnen laten en om afscheid te nemen van dit leven. Dan is het wat mij betreft mooi geweest.”

Bij de bijeenkomst zijn er drie startmomenten waarop geïnteresseerden welkom om 13.30 uur, 14.30 uur en 15.30 uur.

Onherstelbare schade

In 2014 werd ontdekt dat er een schimmel in de boom zit. De gemeente heeft toen samen met buurtbewoners maatregelen genomen om de conditie van de beuk te verbeteren en de boom te behouden.

Later ontdekte men ook een parasitaire reuzenzwam op de boom. Deze zwammen zijn pas boven de grond zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare schade hebben aangericht aan de wortels. De rode beuk is een geliefde boom in Utrecht, maar kap is onvermijdelijk.

Op de plek van de oude beuk wordt uiteindelijk een 12 meter hoge nieuwe beuk geplaatst. Wanneer de boom wordt gekapt is nog niet precies duidelijk.