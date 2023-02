Afslagverbod moet verkeersoverlast in Votulast in Utrecht verminderen

Automobilisten kunnen over een paar maanden niet meer vanaf de Oudenoord rechtsaf de Kaatstraat inrijden. Het is een van de eerste maatregelen om de drukte op de route Votulast te verminderen. In 2017 werd er al samen met omwonenden en ondernemers gesproken over deze verkeersader die wel wat opwaardering kan gebruiken. Toch heeft de knip maar effect op een klein gedeelte van deze route die door gebruikers als druk en onveilig wordt ervaren. Er is volgens de gemeente gewoonweg geen geld om de hele weg door Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt op te knappen.

De hele route tussen Oudenoord, over de Kaatstraat, Willem van Noortstraat, Pieter Nieuwlandstraat, Antonius Mattaeuslaan en de Kardinaal de Jongweg moet op de schop. Deze zogenoemde Votulast-route is voor het autoverkeer een korte en snelle route tussen het centrum van de stad en de A27. In Utrecht leeft echter de wens om dit soort wegen zo veel mogelijk te gebruiken voor bestemmingsverkeer, en niet voor auto’s die niks in de wijken te zoeken hebben – het doorgaande verkeer. Daarnaast moet de weg voor fietsers verbeteren, moet de maximumsnelheid terug naar 30 kilometer per uur en moet de omgeving ook gewoon prettiger ingericht worden.

Daar zijn zowel omwonenden als de gemeente het over eens. Dat is niet nieuw. Al in 2017 werd er een uitgebreide verkenning naar de route gedaan. Honderden mensen gaven hun mening over de wegen die door Votulast lopen. Omwonenden gaven signalen af over te veel autoverkeer, slechte oversteekbaarheid en verminderende leefbaarheid langs deze route. Op meerdere wegen op de route is het geluidsniveau ook te hoog voor bewoners.

Uit de verkenning van 2017 blijkt dat tijdens de ochtend- en avondspits tweederde van de automobilisten die de stad hier uitrijden doorgaand verkeer zijn en dus geen bestemming in de wijk hebben.

Sinds de participatie en de verkenning in 2017 ligt de weg er nog hetzelfde bij. Maar nu, zes jaar later, gaat daar verandering in komen. De eerste stappen worden de komende periode genomen, maar wie denkt dat dit gelijk het begin is van de volledige herinrichting komt bedrogen uit. Daar is geen geld voor. Dat er al lang over gesproken wordt, erkent de gemeente ook. De gemeente schrijft daarover: “We snappen dat het project al een lange geschiedenis kent en dat ook de nu te nemen stappen veel tijd kosten. We willen op een zorgvuldige wijze tot een ontwerp komen. Een ontwerp waarbij de belangen van bewoners van dit deel van Utrecht niet altijd met elkaar overeenkomen, en dat kost tijd.”

Hoewel de verkenning alweer zes jaar geleden werd uitgevoerd zou deze wel nog steeds actueel zijn. “De wens om doorgaand autoverkeer uit de binnenstad te weren, de route voor sluipverkeer onaantrekkelijker te maken en de leefbaarheid te vergroten past nog steeds binnen de ambities van de stad. Verder gaven bewoners aan ook meer ruimte te willen voor groen en een betere oversteekbaarheid, ook dat is nog steeds actueel.” De verkenning zou vooral als basis dienen. Bij het verder uitwerken van de plannen zou weer samengewerkt worden met bewoners en ondernemers.

Wat gaat er nu wel gebeuren?

De eerste stap is het herinrichten van het kruispunt met de Oudenoord en de Kaatstraat. De belangrijkste verandering is een afslagverbod voor autoverkeer richting de Kaatstraat. Bussen, noodvoertuigen en fietsers kunnen nog wel rechtsaf, maar automobilisten moeten rechtdoor de binnenstad uit. Door de maatregel moet het aantal auto’s op de Votulast-route afnemen. Omdat die automobilisten natuurlijk wel de stad uit moeten, gaan ze een andere weg nemen. De bedoeling is dat ze via de David van Mollemstraat rijden. De gemeente is daarom van plan om enkele aanpassingen aan die weg te doen, zoals het verbreden van de fietsstroken. Er is eerder ook gesproken over de mogelijkheid dat automobilisten gebruik gaan maken via de sluiproute over de Draaiweg richting de Adelaarstraat. De gemeente verwacht echter niet dat veel mensen dit gaan doen en neemt op die route dan ook geen maatregelen. Wel gaat het verkeer gemonitord worden om dit in de gaten te houden.

In een latere fase wordt ook nog een van de twee rijstroken bij de kruising op de Oudenoord, de stad uit, vervangen door een groene middenberm. Dit kan echter pas na 2023, omdat er dan minder verkeer zal zijn vanwege andere verkeersmaatregelen in de omgeving, zoals herinrichting van het Lombokplein (Westplein) en een knip op de Catharijnesingel.

Toekomst

De Votulast-route is opgedeeld in drie gedeeltes, waarbij het eerste stuk dus de komende maanden aangepakt gaat worden. Het tweede gedeelte is een volledige herinrichting van de Kaatstraat en de Adelaarstraat. Deze herinrichting is onderdeel van de ‘Fietsroute om de Noord’, dat weer een project is waarbij gewerkt wordt aan een ‘comfortabele’ fietsroute tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat. Die route moet ook gaan lopen via de Kaatstraat, Adelaarstraat en door de Johannes de Bekastraat. De start van de werkzaamheden staat nu gepland in 2025.

Dan is er nog het laatste gedeelte, een volledig nieuwe inrichting voor de Willem van Noortstraat, Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat en Ingen Houszstraat. Daarvoor is de gemeente nog op zoek naar 6 miljoen euro. Dat geld is er nu nog niet. Mocht dit geld wel ineens nog dit jaar beschikbaar komen en het project gelijk van start gaan, dan zullen de daadwerkelijk werkzaamheden pas in 2026 starten. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er dit jaar nog geld wordt gevonden.

Nieuw asfalt

Wel gaat er iets gebeuren. In de zomer van 2023 wordt de Willem van Noortstraat opnieuw geasfalteerd. Omwonenden hebben eerder ook geklaagd dat ze veel last van trillingen hebben door een combinatie van slecht asfalt (oneffenheden, gaten, scheuren), zwaar verkeer en een (te) hoge rijsnelheid. Politieke partijen Volt, EenUtrecht en CDA vroegen recent nog om opheldering over het probleem. Alleen een nieuw laagje asfalt zou de problemen namelijk niet oplossen. Daarnaast zou het ook zonde van het geld zijn om nu nieuw asfalt aan te brengen, als men ergens de komende jaren de straat sowieso opnieuw wil inrichten.

Het college van B&W is het met de vragenstellers eens dat er sprake is van kapitaalvernietiging als de route op korte termijn heringericht gaat worden, maar het vervangen van het asfalt zou toch echt snel moeten gebeuren. De huidige schades in het wegdek kunnen namelijk zorgen voor onveilige situaties en daardoor is er een verhoogd risico op schadeclaims. Jaarlijks repareren van plaatselijke, kleine schades in het wegdek kost uiteindelijk meer geld dan nu in één keer de gehele deklaag vervangen, benadrukt het college. Door de klachten van omwonenden over trillingen heeft de gemeente er ook juist voor gekozen om het asfalt eerder te vervangen.

27 februari starten de werkzaamheden aan de Draaiweg en David van Mollemstraat, die duren ongeveer twee weken. Daarna beginnen de werkzaamheden aan het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat.