Afsluiting deel Amsterdamsestraatweg in Utrecht

De werkzaamheden aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zijn nog in volle gang. Van dinsdag 6 mei om 19.00 uur tot maandag 26 mei om 06.00 uur wordt het wegdek tussen de Marnixlaan en de Dahliastraat geasfalteerd. Dit deel van de straat is dan afgesloten voor autoverkeer.

Sinds 2024 wordt de Amsterdamsestraatweg, een van de drukste straten van Utrecht, opnieuw ingericht. De herinrichting heeft als doel de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren, meer groen toe te voegen en het riool te vervangen. De straat moet een aantrekkelijkere plek worden om te wonen, wandelen en winkelen.

Vanaf maandag 26 mei om 06.00 uur is autoverkeer tussen de Marnixlaan en de Acaciastraat weer in beide richtingen mogelijk. Vervolgens wordt vanaf 12 juni het deel tussen de Dahliastraat en de Weerdsingel Westzijde geasfalteerd.

Inloopavond

Omwonenden en ondernemers kunnen op 16 april tussen 17.30 en 20.00 uur terecht bij een inloopavond in de Julianaschool, aan de Amsterdamsestraatweg 239a, om vragen te stellen over de werkzaamheden. Daarnaast is er wekelijks een inloopspreekuur op dinsdagen van 15.00 tot 17.00 uur op Amsterdamsestraatweg 210.