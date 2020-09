Afsluiting Vredenburgknoop en Catharijnesingel begonnen; even zoeken naar de juiste route

Het drukste fietsknooppunt van Utrecht werd vrijdag om 18.00 uur tijdens de spits afgesloten. Tot maandag zijn het Vredenburgknooppunt en een deel van de Catharijnesingel voor al het verkeer afgesloten. Duizenden fietsers komen hier per dag langs. Ondanks de regen was het ook vrijdag druk, fietsers zochten regelmatig naar de juiste omleidingen.

Wegwerkzaamheden moeten af en toe plaatsvinden, en dus ook een van de drukste verkeerspleinen van de stad is soms afgesloten. Vrijdag om 18.00 uur werd een deel van het Vredenburgknooppunt en de Catharijnesingel afgesloten. Tot maandagochtend 06.00 wordt er gewerkt.

De afsluiting zorgde ook wel voor verwarring onder fietsers. Gele omleidingsborden klopten niet altijd waardoor fietsers voor verdere afsluitingen stonden. Ook was niet altijd duidelijk hoe de juiste omleidingen dan wel liepen. Fietsers zelf hielden zich ook niet altijd even goed aan de juiste omleidingen.

Zo was de eerder gecommuniceerde route via de Smakkelaarskade richting het Vredenburg afgesloten en moesten fietsers omrijden via de Daalsetunnel. Bij de afsluitingen stonden wel verkeersregelaars, maar het is lastig om honderden fietsers persoonlijk advies te geven en fietsers laten zich ook niet altijd makkelijk sturen. De routes werden vrijdag ook ter plekke tijdelijk aangepast omdat fietsers zich niet aan de regels hielden.

Maar ook een hoogwerker die over het fietspad hing liet sommige fietsers stoppen – velen reden overigens gewoon door – omdat niet duidelijk was of ze eronder door mochten.

De verwarring laat ook het belang van dit knooppunt zien. Bij de kruising liggen de drukste fietspaden van de stad. Bij de brug over de singel bij TivoliVredenburg kan het erg krap zijn. Ook de gemeente laat weten dat het aantal fietsers zeker een uitdaging is, helemaal omdat de stad blijft groeien. De fietspaden op de brug worden dan ook verbreed en het kruispunt wordt definitief ingericht. De werkzaamheden gaan 24 uur per dag door. Winkels, parkeergarages en woningen blijven bereikbaar.