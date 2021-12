Afspraak maken bij GGD Utrecht was dinsdag aantal uur niet mogelijk door landelijke storing

Door een storing in het systeem CoronIT was het dinsdagochtend een aantal uur niet mogelijk om afspraken te maken of verzetten bij de GGD regio Utrecht.

Volgens de GGD ging het om een landelijke storing. Naast het maken en verzetten van afspraken, was ook het doorgeven van uitslagen niet mogelijk. De storing kon ook zorgen voor oponthoud op test- en vaccinatielocaties.

Rond 10.30 uur meldde de GGD dat de storing was verholpen. “De GGD’en kunnen testen en vaccinaties op de locatie weer direct in de systemen registreren.” Wel is het erg druk op de telefoonlijnen. De GGD wijst erop dat het maken van een afspraak ook online kan.

Momenteel kampt de GGD regio Utrecht dagelijks met drukte aan de telefoon. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid mensen die een testafspraak willen maken, gecombineerd met de afspraken voor boosterprikken die momenteel ook worden ingepland.