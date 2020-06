Afstudeerwerk HKU vanwege corona online te bewonderen

Voor studenten van de Hogeschool voor Kunsten Utrecht is het afstudeerevenement HKU Exposure de afsluiting van hun studie. Dat gebeurt normaal fysiek op tal van plekken in de stad maar is nu online te volgen.

Sinds de uitbraak van corona heeft de kunsthogeschool gebouwd aan een online festivalplatform, zodat ook de nieuwste afstudeerders zich goed kunnen presenteren. Naast een meerdaags programma op exposure.hku.nl is ook een overzicht van portfolio’s van de vele afstudeerders met afbeeldingen, video’s en omschrijvingen van het examenwerk er te vinden.

Ook op locatie

HKU maakt voor het online festival ook gebruik van bekende locaties in Utrecht. Naast TivoliVredenburg is dat bijvoorbeeld podium Ekko, dat een belangrijk decor vormt voor optredens van de afstuderende muziektechnologen en concerten van conservatoriumstudenten. Niet alles gebeurt dus digitaal. Zo is vanavond vanaf 23.00 uur werk van verschillende studenten te zien op de gevel van Ekko.

Verder is er een belangrijke rol tijdens Exposure weggelegd voor onder meer Fotodok, Kapitaal en het Huis van Betekenis waarvandaan examenkandidaten uit verscheidene studierichtingen hun eindprojecten presenteren.