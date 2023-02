Aftakking van de Vecht en meer groen moeten gebied rond de Fortlaan in Utrecht aantrekkelijker maken

Nabij de Fortlaan in de Utrechtse buurt Zuilen moet een nieuw stuk groen komen. In het plan van de gemeente is te lezen dat deze zogenoemde ‘ecologische zone’ een aftakking van de Vecht en een speelveld krijgt én dat open ruimtes worden afgewisseld met dichte begroeiing.

Het gebied dat opnieuw moeten worden ingericht wordt ingeklemd door Jachtwerf de Klop, Stichting Scouting Zuilen, Speelbos Zuilen en de Vecht. Grof gezegd ligt daaromheen het Niftarlakepark. “Met de herinrichting verbinden we de omliggende landschappen en trekken we het groen de stad in”, schrijft het college in een brief aan de raad.

De gemeente is onder meer met omwonenden, mensen van Nachtwerf de Klop, de scouting en het speelbos om tafel gaan zitten om over de invulling van het terrein te praten. Uit die gesprekken zijn een aantal wensen naar voren gekomen. De belangrijkste zijn dat het gebied wordt ingericht met bomen en daarbij afwisselend dichte begroeiing en open gebieden.

Vecht

Ook zou een deel van de Vecht het gebied in moeten komen. Hieromheen zou weer een natuurvriendelijke oever moeten komen met een vlonder, waar kinderen onderwijs kunnen krijgen. Ook moet er een speelveld komen voor de wat oudere kinderen met een klimboom en bankjes.

Tot slot zou de Fortlaan zelf toegankelijk moeten blijven voor auto’s, maar het idee is wel dat er vijf parkeerplaatsen verdwijnen. Deze ruimte wordt vervolgens gebruikt om water op te vangen door middel van wadi’s.

Deze plannen worden toegelicht op een informatieavond en ook kunnen mensen erop reageren. Rond de zomer verwacht de gemeente de volgende stap in het proces te kunnen nemen.