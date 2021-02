Afval naast Utrechtse papiercontainers niet het probleem van capaciteit, maar van menselijk gedrag

Het vergroten van de capaciteit van ondergrondse papiercontainers is mogelijk niet de oplossing voor het zwerfvuil rond de inzamelplekken. Uit een proef van de gemeente blijkt dat het afval rond de containers vooral aan menselijk gedrag ligt.

De Utrechtse VVD stelde onlangs voor om de ondergrondse papiercontainers te voorzien van een pers. Met zo’n systeem wordt de capaciteit van de bak vergroot, waardoor er minder afval naast geplaatst hoeft te worden. De gemeente zegt dat de capaciteit van een container met een pers aanzienlijk groter, maar dat dit tegelijkertijd geen oplossing is voor het probleem.

Gedrag

Op drie verschillende plekken in de stad is een proef gestart met ondergrondse perscontainers voor papier en karton, waaronder op de Draaiweg. Hieruit bleek dat er nog steeds afval rond de containers werd geplaatst.

“Grote stukken en dozen werden door de gebruikers niet klein gemaakt en alsnog bijgeplaatst. Bijplaatsingen zijn het gevolg van meerdere factoren tegelijk, waar gedrag een grote rol in heeft”, schrijft de gemeente.

Grote schaal

Het college is daarom niet van plan om deze perscontainers op grote schaal toe te passen in de stad. “Over het algemeen schiet de capaciteit niet tekort en is er geen noodzaak om grote aantallen perscontainers te plaatsen.”

Op sommige plekken kan echter een uitzondering gemaakt worden. Wanneer er bijvoorbeeld geen ruimte is voor meerdere containers, waar een container te weinig capaciteit heeft of waar meer dan één container dagelijks of vaker geleegd moet worden kan een pers uitkomst bieden.

Scanauto’s

Eerder deze week werd nog gesproken om scanauto’s in te zetten bij de bestrijding van afval naast ondergrondse containers. De gemeente gaf toen aan de optie niet uit te sluiten.