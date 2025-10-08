Agent bekogeld en Zwaar vuurwerk afgestoken in Overvecht

De politie is op zoek naar getuigen van het afsteken van zwaar vuurwerk in Utrechtse wijk Overvecht. Daarbij werd ook een politieagent bekogeld, al gebeurde dat niet met vuurwerk.

Tussen dinsdag 7 oktober om 20.00 uur en woensdag 8 oktober 04.00 uur werd de wijk opgeschrikt door meerdere harde knallen. Het gebeurde rondom de Tigrisdreef, ter hoogte van de St.-Maartendreef.

De Politie Midden-Nederland laat weten deze zaak zeer serieus te nemen. Ze zijn op zoek naar getuigen en roept mensen op om camerabeelden of andere informatie met hen te delen.